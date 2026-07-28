Litige frontalier : signature d’un accord historique entre Libreville et Malabo sous l’égide de l’UA

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En marge du sommet de l’Union africaine, le Gabon et la Guinée équatoriale ont franchi un cap décisif vers la résolution définitive de leur différend territorial. En signant un engagement conjoint pour appliquer le verdict de la Cour internationale de Justice, les deux nations voisines font le choix historique du droit et de la paix.

La diplomatie africaine vient de marquer un point capital sur le chemin de la cohésion régionale. Le lundi 27 juillet 2026, en marge de la 49ᵉ session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine (UA) tenue à Addis-Abeba, la République du Gabon et la République de Guinée équatoriale ont signé un accord d’engagement conjoint stratégique.

Ce document inédit fixe les modalités de mise en œuvre pratique de l’arrêt rendu le 19 mai 2025 par la Cour internationale de Justice (CIJ). L’acte a été solennellement paraphé par Simeón Oyono Esono Angüe, ministre équatoguinéen des Affaires étrangères, et Dieudonné Aba’a Owono, président de la Cour constitutionnelle du Gabon, traduisant la volonté ferme des deux États d’inscrire leur avenir dans un cadre juridique apaisé.

Une diplomatie africaine au service de la paix

La cérémonie s’est déroulée devant un parterre de haut niveau, en présence notamment d’Édouard Bizimana, président du Conseil exécutif de l’UA et ministre des Affaires étrangères du Burundi, d’Albert Shingiro, envoyé spécial de l’organisation panafricaine, ainsi que de nombreux représentants du corps diplomatique.

La portée de cet événement a immédiatement été saluée par le président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf. Pour le dirigeant panafricain, ce protocole d’accord ne constitue pas une simple formalité administrative, mais bien la preuve vivante qu’une résolution pacifique des désaccords frontaliers reste possible par le dialogue intrafricain.

Vers une consolidation des relations de bon voisinage

« Cet accord témoigne d’un engagement commun en faveur du dialogue, de la coopération, du bon voisinage et du règlement pacifique des différends dans un esprit d’unité africaine », a souligné le président de la Commission lors de son allocution.

En choisissant la voie du droit international et du consensus institutionnel, Libreville et Malabo tournent progressivement la page de décennies d’incertitudes frontalières. Cette avancée remarquable renforce la stabilité dans la sous-région d’Afrique centrale et offre un modèle concret de maturité diplomatique pour l’ensemble du continent.