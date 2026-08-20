RDC: le parquet requiert 15 ans de travaux forcés contre l’ancien Ministre Constant Mutamba

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Quinze ans de travaux forcés, c’est le nombre d’années que requiert la cour de cassation à l’encontre de l’ancien ministre de la Justice Constant Mutamba et Chançard Bolukola le coordonnateur intérimaire du Fonds de réparation et d’indemnisation des victimes des activités illicites de l’Ouganda en RDC, pour des faits présumés de détournement des fonds publics, nous rapporte l’agence Congolaise de presse ce 19 août 2026.

Dans certains États africains, les procès de détournement de fonds publics sont souvent perçues comme visant davantage les plus faibles. Le cas de Constant Mutamba semble toutefois prendre une autre tournure, entre conspiration politique dénoncée et application du droit. Un fossé semble ainsi persister entre les accusations de l’ancien ministre et la position du parquet. Lors de la dernière audience, de lourdes réquisitions ont été prononcées contre les prévenus.

Des réquisitions assez fortes

A ces quinze années de travaux forcés requis par le ministère public s’ajoutent d’autres peines telles que l’interdiction de voter et d’être candidat pendant 5 ans, interdiction d’occuper une fonction publique ou parapublique, quel que soit le niveau du poste, pas de condamnation avec sursis, de liberté conditionnelle et enfin pas de réhabilitation. aurait requis Jacques Meli Meli, premier avocat général près la cour de cassation.

Chançard Bukola n’a pas échappé à son tour en prenant sept ans de travaux forcés pour les faits de blanchiment de capitaux et une autre commise dans le contexte du détournement. Mais il n’effectuera que la peine de 15 ans. Lors de son allocution, le prévenu aurait demandé sa mise en liberté, au regard des difficultés vécues pendant son incarcération, tout en affirmant que la justice saurait dire le droit, nous rapporte l’agence congolaise de presse.

L’affaire Mutamba n’est pas la première et ne sera pas la dernière du genre à susciter bon nombre de réactions tant, sur le plan national qu’international. Entre justice instrumentalisée dénoncée par l’accusé Mutamba l’application stricte du droit des questions se pose et meriteraient d’avoir un regard particulier. Enfin voilà là une opportunité pour montrer au monde que le respect des lois et l’état de droit existent bel et bien malgré les préjugés.

Eliakim Mombo Ngoma