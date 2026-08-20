Ismaël Obiang Nze : « La pratique du journalisme au Gabon commence à me dégoûter »

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Le journaliste gabonais Ismaël Obiang Nze a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux après une publication sur sa page Facebook. L’ancienne vedette de Tv+ dans ses meilleures heures a indiqué que « la pratique du journalisme au Gabon commence à me dégoûter. Finalement, chaque pays mérite ses journalistes. » Une phrase courte, mais lourde de sens, qui a relancé le débat sur l’état de la profession dans le pays.

C’est une sortie qui tranche avec le parcours exemplaire d’un homme qui a marqué le paysage médiatique gabonais. Formé à Radio Soleil, Ismaël Obiang Nze entame sa carrière dans un contexte de difficultés économiques qui le pousse, en 2002, vers RTN puis TV+, où il évolue de reporter à présentateur du Journal Télévisé et d’émissions politiques référentes comme Afrik Hebdo ou Politis.

Ismaël Obiang Nze, un journaliste émérite !

De tv+ où il démissionne alors qu’il occupait le prestigieux poste de chef de Département information pour rejoindre Africable, le parcours de l’homme des médias a été dicté par l’éthique journalistique. La suite de sa carrière aura été à son image, discrète mais efficace de Medi1 à VOA. Aujourd’hui correspondant de France 24 au Gabon, Ismaël Obiang Nze incarne un journalisme d’exigence et de mobilité internationale. Son coup de gueule est donc loin d’être anodin.

Bien au contraire, c’est une mise en garde sur les conditions d’exercice du métier au pays. Si le sujet continue de nourrir les échanges au sein de la corporation journalistique, il reste qu’un non dit sur la servitude volontaire, en cours dans ce qui aurait dû être le 4e pouvoir, laisse sans voix. Dernièrement la sortie outrageuse de l’activiste Lanlaire a vu des journalistes délaisser leur confère, sanctionné, pour se muer en bouclier du Chef de l’État. Une scène ubuesque qui en dit long.