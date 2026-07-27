Libreville : visite surprise d’Oligui Nguema sur le chantier de l’Hôtel des Affaires étrangères

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À peine le cortège présidentiel quittait-il le tarmac de l’aéroport international Léon-Mba que le chef de l’État prenait une direction inattendue. Ce dimanche, juste après avoir raccompagné son homologue congolais Denis Sassou Nguesso au terme de sa visite privée, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, s’est rendu à l’Hôtel des Affaires étrangères de Libreville pour une inspection de terrain impromptue.

Loin des visites officielles tirées au cordeau, cette descente inopinée traduit la volonté du pouvoir gabonais d’imposer une méthode axée sur le suivi direct des grands chantiers. D’après un communiqué de la présidence, cette initiative s’inscrit pleinement dans la dynamique de modernisation des infrastructures publiques et d’amélioration durable de l’appareil administratif.

L’Hôtel des Affaires étrangères subit actuellement une transformation profonde. Le projet vise à offrir aux agents de l’État un cadre de travail moderne, ergonomique et aligné sur les exigences contemporaines de performance et de qualité du service public.

Mettre la pression sur les entreprises

Arrivé sur les lieux, le président a arpenté le chantier, passant au crible l’évolution des structures et vérifiant la conformité des installations par rapport aux directives techniques initiales. Brice Clotaire Oligui Nguema ne s’est pas contenté d’observer : face aux entreprises adjudicataires et aux responsables du projet, le ton s’est fait ferme. Le chef de l’État a donné des instructions claires pour accélérer la cadence des travaux, exigeant une livraison dans les délais impartis sans faire de concession sur la qualité.

Une méthode pour moderniser l’État

Cette intervention sur le terrain illustre une politique de proximité qui entend secouer la bureaucratie. En venant constater lui-même l’avancement des opérations, le président gabonais envoie un message limpide : les projets prioritaires ne sauraient souffrir de retards injustifiés. À travers ce contrôle direct, le pouvoir réaffirme sa détermination à doter les institutions de la République d’équipements de haut niveau, indispensables pour soutenir les ambitions de développement du pays et répondre efficacement aux attentes des citoyens.