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Port-Gentil : VAALCO Gabon mise sur les compétences pour développer le contenu local

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 27 juillet 2026 à 11h21min
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L'Administrateur directeur général de Vaalco Gabon, Viannet Okouma entouré de quelques participants © D.R.
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VAALCO Gabon S.A. a organisé, le 24 juillet 2026 à Port-Gentil, un forum de renforcement des capacités destiné à plus d’une centaine d’entrepreneurs gabonais. Axée sur les procédures d’acquisition de biens et services et la participation aux appels d’offres, cette initiative s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise visant à promouvoir le contenu local et à accroître la compétitivité des entreprises nationales dans l’industrie pétrolière.

L’accès des entreprises gabonaises aux marchés du secteur pétrolier demeure un enjeu majeur pour le développement du contenu local. Consciente de cette réalité, VAALCO Gabon S.A. a réuni plus d’une centaine d’opérateurs économiques à Port-Gentil afin de les accompagner dans la maîtrise des exigences propres aux appels d’offres de cette industrie particulièrement réglementée. À travers cette initiative, l’opérateur pétrolier entend favoriser une meilleure intégration des entreprises nationales dans sa chaîne d’approvisionnement tout en contribuant au renforcement du tissu économique local.

Mieux préparer les entreprises aux appels d’offres

Au cours de cette journée de formation, plusieurs thématiques essentielles ont été abordées afin de permettre aux participants de mieux comprendre les attentes des donneurs d’ordre du secteur pétrolier. Les échanges ont notamment porté sur le cadre réglementaire et les exigences de conformité, couvrant les aspects administratifs, juridiques, sociaux et financiers auxquels doivent répondre les entreprises.

Les participants ont également été formés à la lecture et à l’analyse des dossiers d’appels d’offres, avec une présentation des critères d’évaluation techniques et commerciaux ainsi que des bonnes pratiques permettant de présenter des offres compétitives. Enfin, les responsables de VAALCO Gabon ont détaillé le processus d’identification, de sélection et de référencement des fournisseurs, étape indispensable pour accéder aux opportunités offertes par l’entreprise.

Un partenariat durable avec les entreprises gabonaises

Pour VAALCO Gabon, cette initiative dépasse le simple cadre d’une session de formation. Elle traduit la volonté de bâtir une relation durable avec les opérateurs économiques locaux. « Nous sommes heureux de constater la mobilisation importante et la participation active des entrepreneurs gabonais. Pour VAALCO Gabon, cette formation est l’opportunité de bâtir un partenariat durable en ligne avec notre valeur de respect des fournisseurs locaux », a déclaré Kathleen Koumba Nzamba épouse Ondo, responsable Contrats de VAALCO Gabon S.A.

Présente au Gabon depuis 2002 et opérateur du champ offshore Étame-Marin, VAALCO Gabon figure parmi les acteurs majeurs de l’industrie pétrolière nationale. À travers ce type d’initiative, l’entreprise réaffirme son engagement en faveur de la valorisation du contenu local, de la création d’opportunités économiques et sociales ainsi que de l’amélioration de l’employabilité des jeunes Gabonais. Dans un contexte où les autorités encouragent une participation accrue des entreprises nationales aux grands projets industriels, ce forum apparaît comme un levier destiné à renforcer la capacité des PME gabonaises à répondre aux exigences du secteur pétrolier.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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