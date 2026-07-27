Libreville : la voie de contournement de l’aéroport, nouveau théâtre des excès de vitesse ?

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Conçue pour fluidifier la circulation et contourner l’aéroport international Léon-Mba, la voie reliant Okala à Alibandeng est aujourd’hui le théâtre de nombreux excès de vitesse. Les accidents qui s’y multiplient interpellent sur la nécessité de renforcer les dispositifs de contrôle afin de prévenir de nouveaux drames.

Chaque jour, et particulièrement aux premières heures de la matinée, cette voie rapide offre un spectacle préoccupant. Véhicules immobilisés en travers de la chaussée, airbags déclenchés, pneus éclatés, carrosseries fortement endommagées… Les traces d’accidents se succèdent, laissant penser que certains automobilistes transforment cette infrastructure en véritable circuit de vitesse.

Pensée pour améliorer la mobilité des usagers et désengorger certains axes de la capitale, cette route semble désormais pâtir de comportements à risque. L’absence apparente de contrôle permanent, combinée à de longues lignes droites, favorise des vitesses parfois incompatibles avec les règles de sécurité routière.

Renforcer les contrôles pour sauver des vies

Au-delà de la responsabilité individuelle des conducteurs, la situation pose la question des moyens de prévention mis en œuvre sur cet axe. Le renforcement des contrôles de vitesse et la multiplication des opérations de police routière pourraient contribuer à dissuader les comportements dangereux.

La problématique ne se limite pas aux seuls excès de vitesse. L’état mécanique de certains véhicules, parfois insuffisamment entretenus, peut également aggraver les conséquences des accidents, notamment lorsque surviennent des défaillances techniques à grande vitesse.

Les autorités appelées à agir

Face à cette situation, la Direction générale de la sécurité routière du ministère des Transports est appelée à évaluer les mesures susceptibles de renforcer la sécurité sur cet axe stratégique. La Direction de la voie publique de la Préfecture de police de Libreville est également interpellée afin d’intensifier les opérations de contrôle et de sanctionner les conducteurs qui mettent en danger leur propre vie ainsi que celle des autres usagers.

La prévention routière repose sur un équilibre entre sensibilisation, contrôle et répression. Alors que les accidents continuent de se répéter sur la voie Okala–Alibandeng, de nombreux usagers estiment qu’il est temps de passer à une nouvelle étape, en dotant cet axe de moyens de surveillance plus efficaces. L’objectif reste le même : réduire les excès de vitesse et éviter que cette route ne continue d’être associée à des accidents parfois dramatiques.