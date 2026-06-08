Port-Gentil : saisie de manioc avarié au 4ème arrondissement, l’hygiène publique en alerte

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Une importante cargaison de manioc impropre à la consommation a été interceptée à Port-Gentil dans la province de l’Ogooué Maritime. L’opération a été menée conjointement par le maire du 4ème arrondissement et les agents des services d’hygiène municipaux, mettant en lumière des pratiques de transport particulièrement dangereuses pour la santé publique.

Le camion, lourdement chargé, transportait des sacs de manioc en provenance de la République du Congo. Selon les informations rapportées par Ogooué Maritime infos, le périple par voie terrestre s’est étalé sur six longs jours. C’est lors du déchargement que les autorités ont constaté l’ampleur des dégâts : une partie significative de la marchandise se trouvait dans un état de dégradation très avancé, certains sacs étant même infestés d’asticots.

Natacha Bomangoye, responsable hygiène du 4ème arrondissement, a immédiatement pointé du doigt la non-conformité flagrante du véhicule utilisé, totalement inadapté à la conservation de ce type de denrées alimentaires sur une si longue distance. Le stockage anarchique et l’humidité ont visiblement accéléré le processus de putréfaction.

La défense de la commerçante face aux intempéries

Interrogée sur place, la propriétaire de la marchandise, Aminata Diop, a tenté de justifier la situation en invoquant des raisons logistiques et climatiques. Préférant habituellement la voie maritime par pirogue, jugée trop coûteuse, la commerçante s’est résolue cette fois-ci à louer un camion congolais pour rallier Port-Gentil par la route.

Elle a notamment imputé le retard et la détérioration des produits à la saison des pluies, qui rend les routes difficilement praticables. Tout en affirmant qu’elle ne s’attendait pas à une telle prolifération de parasites, elle a assuré agir au sein d’une coopérative et s’est engagée à mieux contrôler ses futurs approvisionnements.

Tolérance zéro et sanctions immédiates

Cependant, les arguments de la récidiviste n’ont pas convaincu les autorités municipales. Rappelant que la commerçante avait déjà fait l’objet d’une première sensibilisation par le passé, la mairie a décidé de passer à la vitesse supérieure.

Pour couper court à tout risque de contamination, le point de stockage et de vente a été immédiatement mis sous scellés à travers une fermeture provisoire. Conformément aux réglementations en vigueur, une lourde amende a également été infligée à la contrevenante. Les services d’hygiène ont réaffirmé leur volonté d’intensifier la répression pour protéger les assiettes des consommateurs port-gentillais.