«Langues, savoirs endogènes et écologie» : le Campus Mbongui s’ouvre ce vendredi 24 juillet ! 

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Le Camp Mbongui 2026 va s’ouvrir officiellement ce vendredi 24 juillet 2026 à Libreville pour une deuxième édition. Une initiative qui vise à réunir une quarantaine de chercheurs autour d’une thématique phare: « Langues savoirs endogènes et écologie ». Durant deux semaines les chercheurs nationaux et internationaux se retrouveront dans des sites écologiques incontournables pour une approche bioculturelle entre la biodiversité et la pluralité de culture dans le pays.

L’école d’été Campus Mbongui est organisé par la Communauté économique et des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), le réseau Bantuphonie, langues en danger, savoirs endogènes et biodiversité (BLSB) et le programme UNITWIN/Chaires Unesco. Il va réunir quarante chercheurs venus des onze pays membres de la CEEAC durant deux semaines au Gabon. Ces derniers seront formés dans la reconnaissance de la contribution des savoirs écologiques autochtones dans la compréhension et la préservation des écosystèmes. Enjeu majeur de cette école d’été.

2 semaines pour concilier science et savoirs naturels

Cette deuxième édition va s’articuler de trois axes majeurs à savoir une approche bioculturelle, une interface entre science humaine et science de la vie et une mise en pratique de l’écologie traditionnelle. Une façon simple d’inciter la nouvelle génération à se réapproprier son histoire. « Nous avons pensé qu’il était important de nous réapproprier notre histoire, l’histoire de nos ancêtres, qui étaient botanistes, qui étaient zoologistes, ethnobotanistes, qui étaient tous à la fois médecins traditionnels », a déclaré le Pr. Daouda Mouguiama, Coordonnateur international du programme UNITWIN/Chaires Unesco.

Mais plus qu’un devoir de réappropriation, le Campus Mbongui 2026 est un fer de lance du peuple afro central au devant de la scène. « C’est un événement qui va marquer l’histoire parce que c’est un programme que nous voulons étendre sur le long terme. Il va mettre ensemble les étudiants et les chercheurs de toute l’Afrique centrale, voire les chercheurs internationaux également, pour que l’Afrique centrale puisse montrer au monde ce dont elle est capable », a souligné Nelly Banaken, Commissaire du département chargé de la promotion du genre du développement humain et social à la CEEAC.

Au programme de ces quatorze jours des activités théoriques et pratiques qui rythmeront ces journées. Les étapes phares seront les immersions pratiques au cœur du Parc de Pongara à la Pointe Denis ainsi qu’à Mfoulayong. Le rendez vous est pris dès ce vendredi pour un voyage expérimental accompagné de chercheurs, botanistes, anthropologues, entre autres, au cœur de vaste étendue forestière.