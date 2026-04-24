AGASA : fermeture de 12 ateliers de manioc au pk8

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L’Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire (AGASA) a récemment mené une vaste opération de contrôle sur les dépôts et points de vente de manioc à travers le pays. Cette mission s’inscrit dans une démarche de prévention des risques sanitaires, alors que ce produit de consommation courante occupe une place essentielle dans l’alimentation des ménages. Les inspections ont particulièrement ciblé les zones à forte activité commerciale, dont le marché du PK8 à Libreville, connu pour son intense circulation de produits vivriers.

Sur le terrain, les équipes de contrôle ont mis en évidence de nombreuses irrégularités préoccupantes. Parmi les principales non-conformités, elles ont relevé des conditions d’entreposage inadéquates, une hygiène insuffisante dans les espaces de manipulation, ainsi que l’utilisation de sacs de mauvaise qualité. À cela s’ajoute la présence d’eaux de ruissellement dans les zones de stockage et un conditionnement défaillant de la pâte de manioc roui, autant de facteurs susceptibles d’altérer la qualité des produits.

Des mesures strictes face à des risques sanitaires avérés

Ces manquements exposent directement les consommateurs à des risques importants, notamment des contaminations alimentaires et des intoxications. L’AGASA souligne que la dégradation des conditions de conservation peut entraîner une prolifération de micro-organismes dangereux pour la santé. Face à ces constats, l’agence a décidé d’agir sans délai afin de protéger les populations et de rappeler les normes en vigueur aux opérateurs du secteur.

Ainsi, sur les 13 ateliers inspectés au marché du PK8, 12 ont été fermés de manière systématique pour non-respect des exigences sanitaires. Cette mesure radicale s’accompagne de rappels stricts adressés à l’ensemble des exploitants, les invitant à se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité alimentaire. L’AGASA entend poursuivre ces contrôles avec pour objectif de garantir des produits sains et de renforcer la confiance des consommateurs.