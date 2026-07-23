Souveraineté alimentaire : le Gabon mise sur la formation pour moderniser la filière manioc

Ecouter l'article

Le gouvernement gabonais a lancé, le 21 juillet 2026 à Libreville, une formation de haut niveau consacrée à la production et à la transformation du manioc. Organisée dans le cadre du projet IBSA, avec l’appui du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), cette initiative vise à renforcer les compétences de 30 jeunes et femmes afin de structurer une filière stratégique pour la sécurité alimentaire et accélérer l’objectif de souveraineté alimentaire du Gabon.

Le renforcement du capital humain s’impose comme l’un des piliers de la stratégie agricole du Gabon. C’est dans cette perspective que le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural, Pacôme Kossy, a procédé, à l’Institut gabonais d’appui au développement (IGAD), au lancement officiel d’une formation dédiée à la production et à la transformation du manioc.

Financée à hauteur d’environ 600 millions de FCFA dans le cadre du projet IBSA (Inde-Brésil-Afrique du Sud), cette initiative entend doter les acteurs de la filière des compétences nécessaires pour améliorer durablement la production et la valorisation locale de cette culture.

Jusqu’au 1er août, 30 Gabonais, majoritairement des jeunes et des femmes, bénéficieront de l’expertise de spécialistes sud-africains dans le cadre du programme ARC. Les modules porteront notamment sur les techniques de production, la lutte contre les maladies et les ravageurs, les procédés de transformation ainsi que les pratiques d’agriculture intelligente adaptées aux changements climatiques.

Le manioc, une filière stratégique pour l’autosuffisance alimentaire

À travers cette formation, le gouvernement entend faire du manioc un levier de transformation économique. Lors de son intervention, Pacôme Kossy a rappelé que cette culture occupe une place essentielle dans les habitudes alimentaires des Gabonais et qu’elle constitue un maillon central de la stratégie visant à atteindre la souveraineté alimentaire au cours des deux prochaines années.

Le ministre a insisté sur la nécessité de développer l’ensemble de la chaîne de valeur, de la production à la commercialisation, afin de créer davantage de richesse, de valeur ajoutée et d’emplois sur le territoire national. Il a également souligné que « le développement durable ne peut se construire sans des femmes et des hommes suffisamment formés », saluant le soutien de l’Inde, du Brésil, de l’Afrique du Sud et du PNUD dans la mise en œuvre de ce projet.

La coopération Sud-Sud au service du développement agricole

La représentante résidente du PNUD a, pour sa part, mis en avant l’importance de cette coopération Sud-Sud, estimant qu’elle offre au Gabon une opportunité de renforcer durablement ses chaînes de valeur agricoles et de promouvoir la transformation locale des produits. Une approche qui répond à l’ambition de mieux approvisionner le marché national tout en réduisant la dépendance aux importations.

En investissant dans les compétences des jeunes et des femmes, le gouvernement réaffirme sa volonté de bâtir une agriculture plus moderne, compétitive et résiliente. Au-delà de la formation technique, cette initiative traduit une conviction : la souveraineté alimentaire repose autant sur la maîtrise des savoir-faire que sur la capacité du pays à valoriser son potentiel humain et ses ressources agricoles.