Derniers articlesPOLITIQUE

Souveraineté alimentaire : le Gabon mise sur la formation pour moderniser la filière manioc

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 23 juillet 2026 à 12h51min
1 522 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Au centre le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural, Pacôme Kossy © D.R.
Ecouter l'article

Le gouvernement gabonais a lancé, le 21 juillet 2026 à Libreville, une formation de haut niveau consacrée à la production et à la transformation du manioc. Organisée dans le cadre du projet IBSA, avec l’appui du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), cette initiative vise à renforcer les compétences de 30 jeunes et femmes afin de structurer une filière stratégique pour la sécurité alimentaire et accélérer l’objectif de souveraineté alimentaire du Gabon.

Le renforcement du capital humain s’impose comme l’un des piliers de la stratégie agricole du Gabon. C’est dans cette perspective que le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural, Pacôme Kossy, a procédé, à l’Institut gabonais d’appui au développement (IGAD), au lancement officiel d’une formation dédiée à la production et à la transformation du manioc. 

Financée à hauteur d’environ 600 millions de FCFA dans le cadre du projet IBSA (Inde-Brésil-Afrique du Sud), cette initiative entend doter les acteurs de la filière des compétences nécessaires pour améliorer durablement la production et la valorisation locale de cette culture.

Jusqu’au 1er août, 30 Gabonais, majoritairement des jeunes et des femmes, bénéficieront de l’expertise de spécialistes sud-africains dans le cadre du programme ARC. Les modules porteront notamment sur les techniques de production, la lutte contre les maladies et les ravageurs, les procédés de transformation ainsi que les pratiques d’agriculture intelligente adaptées aux changements climatiques.

Le manioc, une filière stratégique pour l’autosuffisance alimentaire

À travers cette formation, le gouvernement entend faire du manioc un levier de transformation économique. Lors de son intervention, Pacôme Kossy a rappelé que cette culture occupe une place essentielle dans les habitudes alimentaires des Gabonais et qu’elle constitue un maillon central de la stratégie visant à atteindre la souveraineté alimentaire au cours des deux prochaines années.

Le ministre a insisté sur la nécessité de développer l’ensemble de la chaîne de valeur, de la production à la commercialisation, afin de créer davantage de richesse, de valeur ajoutée et d’emplois sur le territoire national. Il a également souligné que « le développement durable ne peut se construire sans des femmes et des hommes suffisamment formés », saluant le soutien de l’Inde, du Brésil, de l’Afrique du Sud et du PNUD dans la mise en œuvre de ce projet.

La coopération Sud-Sud au service du développement agricole

La représentante résidente du PNUD a, pour sa part, mis en avant l’importance de cette coopération Sud-Sud, estimant qu’elle offre au Gabon une opportunité de renforcer durablement ses chaînes de valeur agricoles et de promouvoir la transformation locale des produits. Une approche qui répond à l’ambition de mieux approvisionner le marché national tout en réduisant la dépendance aux importations.

En investissant dans les compétences des jeunes et des femmes, le gouvernement réaffirme sa volonté de bâtir une agriculture plus moderne, compétitive et résiliente. Au-delà de la formation technique, cette initiative traduit une conviction : la souveraineté alimentaire repose autant sur la maîtrise des savoir-faire que sur la capacité du pays à valoriser son potentiel humain et ses ressources agricoles.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 23 juillet 2026 à 12h51min
1 522 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Mercato : Prolongation de 2 ans pour Mario Lemina à Galatasaray !

23 juillet 2026 à 9h48min

Efficacité gouvernementale : le Gabon non classé parmi les 35 pays africains !

23 juillet 2026 à 9h38min

GCO : 1573 cas de cancers dont 994 décès par an au Gabon !

23 juillet 2026 à 9h24min

Vie chère : le gouvernement et la Centrale d’achat annoncent des quotas et méga marché aux PK d’ici la fin du mois 

23 juillet 2026 à 9h20min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page