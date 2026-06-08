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BGFIBank Gabon : préparer l’avenir de vos enfants avec des offres spécialement conçues pour eux

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 8 juin 2026 à 15h07min
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Leur avenir mérite le meilleur. Parce que chaque enfant porte en lui des ambitions, des talents et des projets qui façonneront le Gabon de demain, BGFIBank Gabon met à la disposition des familles des solutions financières adaptées pour accompagner chaque étape de leur parcours. De la rentrée scolaire à la préparation des études supérieures, en passant par l’apprentissage de l’autonomie financière, la banque propose des produits conçus pour investir durablement dans la réussite des jeunes générations.

L’éducation demeure l’un des investissements les plus importants pour les parents. Entre les frais d’inscription, l’achat des fournitures scolaires, des équipements pédagogiques ou encore la préparation des études futures, les dépenses liées à la scolarité représentent souvent un défi financier important pour les ménages. Consciente de cette réalité, BGFIBank Gabon développe des solutions innovantes destinées à accompagner les familles dans la construction de l’avenir de leurs enfants.

Un crédit pour préparer sereinement chaque rentrée scolaire

Pour permettre aux parents d’aborder la rentrée avec davantage de sérénité, BGFIBank Gabon propose le Crédit Rentrée Scolaire, une solution de financement pouvant atteindre 5 millions de FCFA. Accessible, rapide et adaptée aux besoins des familles, cette offre permet de couvrir l’ensemble des dépenses liées à la scolarité, qu’il s’agisse des frais d’inscription, des fournitures, des équipements informatiques ou encore des dépenses annexes nécessaires à la réussite scolaire.

La carte Visa Prépayée Réussite pour apprendre à gérer son budget. Parce que l’éducation financière commence dès le plus jeune âge, BGFIBank Gabon a conçu la Carte Visa Prépayée Réussite, spécialement destinée aux jeunes.

Cette carte permet aux parents d’effectuer des dotations régulières tout en offrant à leurs enfants un outil pratique pour apprendre à gérer leur budget au quotidien. Rechargeable à tout moment grâce à l’application BGFIMobile, elle constitue une solution moderne favorisant progressivement l’autonomie et la responsabilisation financière.

Épargner aujourd’hui pour concrétiser les projets de demain

Préparer l’avenir passe également par l’anticipation. Avec le Compte Épargne Spécial Junior, les parents peuvent constituer progressivement un capital destiné à financer les projets futurs de leurs enfants. Accessible avec un dépôt initial minimum de 10 000 FCFA et un virement permanent mensuel du même montant, ce produit bénéficie d’un taux préférentiel de 4,5 %, permettant de faire fructifier l’épargne dans la durée.

À travers ces solutions, BGFIBank Gabon réaffirme sa volonté d’accompagner les familles gabonaises dans la réussite éducative et financière de leurs enfants. Une ambition résumée par une conviction simple : investir dans l’avenir des enfants, c’est investir dans l’avenir du Gabon. Pour découvrir l’ensemble des conditions de souscription, rendez-vous dans l’une des agences BGFIBank Gabon.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 8 juin 2026 à 15h07min
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Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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