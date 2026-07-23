Manganèse : L’État accorde un coup de pouce fiscal majeur à Nouvelle Gabon Mining

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Afin de sécuriser les investissements stratégiques et de dynamiser le secteur extractif, les autorités viennent de valider un ensemble d’avantages fiscaux et douaniers substantiels au profit de la société Nouvelle Gabon Mining (NGM). Ce cadre incitatif concerne deux projets majeurs d’exploitation de manganèse situés à Franceville et à Okondja/Lebaye, dans la province du Haut-Ogooué. L’officialisation de ces mesures figure dans le Titre III de la Loi de finances rectificative, publiée au Journal officiel du 17 juillet 2026.

Cette décision s’appuie sur un double ancrage juridique soigneusement élaboré. En premier lieu, l’article 11 de la nouvelle loi entérine la convention minière relative au gisement de Franceville (titre G2-567). Le texte accorde à NGM une bouffée d’air financière significative, caractérisée par une exonération temporaire de l’impôt sur les sociétés, ainsi qu’une dispense de l’impôt minimum forfaitaire et de la taxe foncière.

Le dispositif intègre également des mécanismes d’amortissement accéléré, associés à des provisions dédiées à la reconstitution du gisement et à la réhabilitation environnementale des sites. Sur le plan commercial, la franchise douanière, la dégrèvement de TVA sur certains équipements et un régime d’exportation préférentiel viennent parfaire l’accord.

Parallèlement, l’article 12 approuve la convention portant sur le permis d’exploitation d’Okondja/Lebaye. Ce second projet hérite d’un traitement tout aussi avantageux : allègements fiscaux, régime préférentiel sur la TVA, modalités souples pour l’admission temporaire de matériel et cadre douanier ajusté pour les exportations de minerai.

Cap sur l’attractivité et le développement industriel

Loin d’être un simple geste libéral, cette offensive réglementaire traduit la volonté ferme de Libreville de façonner un environnement des affaires ultra-compétitif. En offrant des garanties juridiques et financières solides à un opérateur de premier plan, le Gabon cherche à stimuler l’effort industriel dans un secteur à forte valeur ajoutée.

À travers cette stratégie, le gouvernement entend non seulement pérenniser l’exploitation du manganèse, mais aussi générer des retombées économiques durables pour le pays. Un signal fort envoyé aux investisseurs internationaux sur la détermination de l’État à faire du sous-sol gabonais un véritable moteur de croissance nationale.