Bitam : le Centre social face à l’urgence d’une réhabilitation

Ecouter l'article

Derrière la façade défraîchie du Centre social de Bitam, le quotidien ressemble à un parcours d’obstacles. Chaque matin, l’équipe sur place redouble d’efforts pour maintenir à bout de bras un service public vital, malgré un environnement de travail qui se dégrade de jour en jour.

Les signes de vétusté ne se cachent plus. À l’intérieur, plusieurs pièces présentent des plafonds littéralement effondrés, tandis que le réseau électrique, obsolète, fait planer un risque permanent sur la sécurité des lieux. Plus dramatique encore pour un établissement recevant du public : l’eau courante vient à manquer, transformant les gestes sanitaires les plus simples en un véritable casse-tête pour les agents et les usagers.

Lorsque la météo s’en mêle, la situation devient intenable. À chaque forte averse tombant sur la ville, les infiltrations transforment certaines salles en zones inondées. La peinture écaillée et les murs décatis achèvent de dresser le portrait d’un bâtiment à l’abandon, bien loin de la dignité qu’exige une structure d’État. « Travailler dans de telles conditions relève parfois du sacerdoce. Mais ce sont surtout les usagers qui en pâtissent au quotidien. », a confié un agent.

Un impact direct sur l’action sociale

Au-delà de la gêne matérielle, ce délabrement entrave l’action même des professionnels. Comment accueillir décemment des familles précarisées ou des citoyens en détresse lorsque le cadre d’écoute manque à ce point de confort et de confidentialité ? Pour les agents du Centre, le sentiment de gêne est palpable au moment de recevoir un public déjà vulnérable.

Pourtant, cette structure demeure le cœur battant de la solidarité locale. Dans le département du Ntem, elle constitue souvent le dernier rempart contre la précarité et le principal point d’ancrage de l’aide sociale de proximité.

Rendre sa dignité au service public

Face à ce constat alarmant, le statu quo n’est plus une option. La réhabilitation intégrale des locaux apparaît désormais comme une urgence absolue. Il ne s’agit pas seulement de rénover des pierres ou de poser un coup de peinture, mais de redonner aux travailleurs sociaux un outil de travail digne et sécurisé. C’est à ce prix que les populations du Ntem pourront enfin retrouver un accompagnement humain, chaleureux et à la hauteur de leurs besoins.