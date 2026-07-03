Port-Gentil : opération de ventes aux enchères des véhicules saisis par la municipalité ce 4 juillet 

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Les véhicules saisis lors des opérations de libération et de déguerpissement de l’espace public menées entre 2022 et 2023 à Port-Gentil seront mis en vente aux enchères publiques ce samedi 4 juillet 2026. L’annonce a été faite le 26 juin par le greffier en chef du Tribunal de première instance de Port-Gentil, Maître Boris Ogouenkero Avenot, agissant en qualité de commissaire-priseur sur ordonnance du président du tribunal. La vente se déroulera à partir de 10 heures dans l’enceinte de la Direction des Services techniques de la mairie du 1er arrondissement.

Selon l’avis rendu public, une trentaine de véhicules de différentes marques seront proposés aux enchères. Parmi eux figurent notamment des Hyundai, Peugeot, Toyota, Range Rover, Volkswagen, Mercedes, BMW, Nissan, Honda, Chevrolet, Suzuki Vitara, Mitsubishi Lancer et Infiniti. Certains véhicules sont toutefois signalés comme étant dépourvus de moteur ou présentant des avaries mécaniques importantes, tandis que 19 épaves seront également proposées uniquement pour la récupération des pièces détachées.

L’adjudication sera faite au plus offrant, avec une majoration de 12 % sur chaque vente. De ce fait, les acquéreurs devront régler leur achat au comptant, faute de quoi le bien sera immédiatement remis en vente.

Préserver l’espace public, une responsabilité collective

Au-delà de cette vente aux enchères, cette opération rappelle l’importance du respect des espaces publics. Les campagnes de déguerpissement engagées par la municipalité visaient notamment à débarrasser les voies publiques des véhicules abandonnés ou immobilisés durant de longues périodes, qui entravent la circulation, dégradent le cadre de vie et peuvent devenir des sources d’insalubrité ou d’insécurité. Les propriétaires de véhicules sont donc invités à ne pas laisser leurs automobiles stationnées de manière permanente sur les espaces communaux, sous peine de s’exposer à des mesures de saisie prévues par les autorités compétentes.

À travers cette initiative, les autorités judiciaires et municipales entendent également valoriser les biens saisis en leur offrant une seconde vie, tout en poursuivant leurs efforts pour maintenir un environnement urbain plus propre et mieux organisé. Cette vente constitue ainsi une opportunité pour les personnes intéressées d’acquérir un véhicule ou des pièces détachées à des conditions définies par la procédure d’enchères publiques. Elle traduit également la volonté des pouvoirs publics de faire respecter les règles d’occupation de l’espace communal et d’encourager un comportement plus responsable de la part des usagers.