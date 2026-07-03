Gabon : Le gouvernement lance la CNT pour restructurer le réseau national

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Née de la fusion stratégique entre Trans’Urb et la SOGATRA, la Compagnie Nationale de Transport (CNT) vient de voir le jour. Cette profonde réforme structurelle, portée par le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, ambitionne de doter le pays d’un réseau moderne, fiable et accessible. Plus qu’une simple réorganisation, la CNT incarne une vision optimisée du service public, centrée sur la rationalisation des moyens et la qualité de l’expérience usager.

Un ancrage social fort et une flotte modernisée

L’un des premiers succès de cette fusion réside dans son volet humain. La réforme a permis de préserver 1 303 emplois, garantissant une précieuse stabilité sociale. Loin de se cantonner au statu quo, la compagnie mise sur la montée en compétences : plus de 200 chauffeurs ont déjà bénéficié de formations pointues en sécurité routière et en relation client.

Sur le terrain, la CNT déploie une flotte initiale de 142 autobus neufs. Pour le Grand Libreville, cela se traduit par 28 lignes connectant 609 points d’arrêt. L’intérieur du pays n’est pas en reste, puisque sept dessertes interurbaines sont déjà opérationnelles, amorçant un maillage progressif du territoire national. Pour les usagers, les bénéfices sont immédiats : des temps d’attente réduits, des rotations plus régulières et une alternative sécurisée face aux transports informels.

Des infrastructures techniques de pointe

Pour soutenir cette ambition, la base technique de l’ancienne SOGATRA a subi une métamorphose complète sous l’impulsion du Ministre d’État aux Transports, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi. Ateliers de maintenance renforcés, fosses techniques modernisées et parkings réaménagés permettent désormais d’accueillir la nouvelle flotte dans des conditions optimales.

La grande innovation technologique repose sur l’intégration d’une salle de supervision et de régulation en temps réel. Ce centre névralgique offre un suivi constant des bus, garantissant une réactivité immédiate en cas d’aléa de trafic.

Vers un modèle économique durable

La CNT rompt avec les anciens schémas en adoptant un modèle financier vertueux. Les recettes générées par la billetterie seront directement injectées dans l’entretien rigoureux des véhicules, la maintenance et le renouvellement de la flotte.

À travers cette mutation d’envergure, le gouvernement gabonais réaffirme sa volonté de faire de la mobilité un puissant levier d’inclusion sociale et de développement économique, transformant durablement le quotidien des Gabonaises et des Gabonais.