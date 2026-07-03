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IA : l’ONU alerte sur les dangers d’une progression sans règles

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 3 juillet 2026 à 12h56min
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L’Organisation des Nations Unies a lancé un nouvel avertissement face à l’essor rapide de l’intelligence artificielle. À l’occasion de la présentation du rapport préliminaire du Groupe scientifique international indépendant sur l’IA, António Guterres a insisté sur l’urgence d’encadrer cette technologie afin d’éviter qu’elle ne se développe en marge de toute gouvernance commune.

Selon le Secrétaire général, le document fournit une base factuelle partagée destinée à aider les États à mieux comprendre une technologie en constante évolution. Il a souligné que « bien utilisée, l’intelligence artificielle pourrait devenir le moteur le plus puissant du développement, en accélérant les progrès mondiaux ». Un progrès attendu dans les domaines clés tels que la santé, la lutte contre la faim, l’éducation ou encore les questions climatiques. 

Il est temps de fixer des garde-fous mondiaux face à l’évolution de l’IA 

Par ailleurs, António Guterres a également averti que cette révolution technologique comporte de sérieux risques. « Plus l’intelligence artificielle progresse sans règles communes, moins les gouvernements et les peuples auront leur mot à dire sur son devenir », a-t-il déclaré. Les Nations unies estiment que l’absence de cadre partagé pourrait priver les sociétés d’un contrôle démocratique sur cette innovation majeure. António Guterres a par ailleurs rappelé que le Groupe scientifique reste pleinement conscient des menaces que l’IA peut générer, qu’il s’agisse de dérives économiques, sociales ou sécuritaires. 

Pour lui, la réponse passe par une action plus rapide des gouvernements. En effet, il doivent «accélérer leurs efforts afin de garantir que l’IA profite et appartienne à tous, grâce à des garde-fous. Une responsabilité accrue et des normes mondiales partagées ». L’enjeu n’est pas seulement technologique  mais aussi politique et humain. Car il s’agit de faire en sorte que l’IA reste au service du bien commun et non inversement. L’ONU espère ainsi favoriser une coopération renforcée entre les États, les chercheurs, le secteur privé et la société civile afin d’établir un cadre commun garantissant une utilisation responsable, éthique et inclusive de cette technologie en pleine expansion.

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