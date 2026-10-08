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Port-Gentil : les producteurs de boissons artisanales appelés à se conformer

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 8 octobre 2026 à 12h49min
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Des agents de l'AGASA sur le terrain © D.R.
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À Port-Gentil, les producteurs de boissons artisanales sont désormais appelés à revoir leurs pratiques. Sur le terrain, les équipes de l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) poursuivent leur accompagnement afin d’aider ces opérateurs à améliorer leurs conditions de production et à se rapprocher des exigences sanitaires. Une démarche qui intervient quelques mois après les mesures prises par l’agence à l’encontre de certains produits artisanaux.

En effet, le 4 mai 2026, l’AGASA avait annoncé la suspension de la commercialisation de plusieurs produits fabriqués dans des conditions jugées non conformes, parmi lesquels les jus de bissap et de gingembre, le lait caillé ainsi que certaines glaces artisanales. Cette décision faisait suite à des contrôles ayant révélé plusieurs manquements, notamment en matière d’hygiène et de sécurité dans les processus de fabrication. Depuis, l’agence mise davantage sur l’accompagnement pour permettre aux producteurs de se mettre progressivement en conformité.

De la production artisanale à la mise aux normes

Dans l’Ogooué-Maritime, les interventions portent notamment sur l’hygiène des locaux et du matériel, l’organisation des espaces de production, la manipulation des matières premières et l’application des bonnes pratiques de fabrication. Ainsi, les producteurs sont invités à corriger les insuffisances constatées et à adopter des méthodes davantage conformes aux règles sanitaires. L’objectif est de créer des conditions favorables à la reprise ou à la poursuite des activités dans le respect des exigences en vigueur. Par ailleurs, cette démarche s’inscrit dans une volonté plus large de sécuriser les produits proposés aux consommateurs. 

Rappelons qu’en juin dernier, l’AGASA avait déjà annoncé la conception d’un guide de bonnes pratiques d’hygiène destiné notamment aux producteurs et vendeurs de jus artisanaux et de glaces. Ce document devait servir d’outil d’accompagnement pour améliorer la production, la conservation et la commercialisation de ces produits.

Pour l’agence, la mise aux normes ne repose donc pas uniquement sur le contrôle ou la sanction. Elle passe également par l’accompagnement et la responsabilisation des opérateurs. À Port-Gentil, l’enjeu reste ainsi de permettre aux producteurs de boissons artisanales d’améliorer durablement leurs pratiques, afin que les produits mis sur le marché répondent aux exigences de sécurité et de qualité attendues.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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