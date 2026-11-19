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Le cancer du col de l’utérus demeure un enjeu de santé publique majeur en Afrique, privant chaque année de nombreuses familles de leurs mères et de leurs filles. Lors de la 2ème édition de la Journée mondiale pour l’élimination de cette pathologie, célébrée le 17 novembre 2026, le Dr Mohamed Janabi, Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, a rappelé qu’il s’agit d’une affection hautement évitable et guérissable. Et ce grâce à 3 gestes que sont la vaccination, le dépistage précoce et une prise charge rapide pour guérir.

Les statistiques récentes soulignent l’urgence d’une mobilisation générale, puisque les estimations pour 2024 font état de 117 493 nouveaux cas et de 69 600 décès dans la Région africaine, faisant de ce cancer le deuxième plus fréquent chez les femmes. Pour inverser cette tendance, l’OMS s’appuie sur la stratégie des trois piliers fondamentaux à savoir: vacciner, dépister et soigner. En effet, la vaccination préventive contre le virus du papillome humain (VPH) chez les jeunes filles, combinée à des tests de dépistage performants et à une prise en charge thérapeutique rapide, constitue un rempart efficace.

Cet engagement global nécessite la participation active des gouvernements comme l’a souligné le Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique. Mais également des communautés et des professionnels de santé afin de garantir un accès équitable aux services médicaux pour l’ensemble des populations vulnérables.

Des objectifs précis fixés à l’horizon 2030 pour éradiquer la maladie

La feuille de route mondiale trace des cibles quantifiées et ambitieuses à atteindre d’ici 2030 pour réduire drastiquement la morbidité. Il s’agit notamment de vacciner 90 % des filles avant l’âge de 15 ans contre le VPH, de soumettre 70 % des femmes à un dépistage de haute performance à des âges clés de leur vie, et d’assurer un traitement adéquat à 90 % des patientes diagnostiquées. L’atteinte de ces seuils permettra aux pays africains de faire descendre l’incidence en dessous du seuil critique de quatre cas pour 100 000 femmes.

Pour concrétiser cette vision, l’OMS exhorte les États à ériger la lutte contre ce cancer en priorité nationale absolue, adossée à des financements pérennes et à la formation continue des soignants. C’est uniquement par une action solidaire, des investissements structurés dans les systèmes de santé et une sensibilisation accrue des populations que l’Afrique parviendra à éliminer définitivement ce fléau évitable.