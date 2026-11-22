Ecouter l'article

En escale au Gabon, le Porte-Hélicoptères Amphibie (PHA) Mistral dévoile l’étendue de ses capacités. À l’occasion d’une visite guidée suivie d’une conférence de presse, le mercredi 18 novembre 2026, l’ambassadeur de France au Gabon, l’amiral et le commandant du bâtiment ont présenté ce navire emblématique de la Marine nationale française, conçu pour intervenir aussi bien dans les opérations militaires que dans les situations de crise et d’urgence humanitaire.

Entré en service actif le 15 décembre 2006, le Mistral impressionne d’abord par ses dimensions et ses capacités d’intervention. Long de 199 mètres pour 32 mètres de largeur, il embarque environ 200 membres d’équipage et dispose notamment d’une antenne chirurgicale, de moyens aéromobiles et de capacités de débarquement. « Il y a sans doute au moins une trentaine de métiers différents à bord », a souligné le capitaine de vaisseau Gauthier, illustrant la diversité des compétences mobilisées pour faire fonctionner ce bâtiment particulièrement technique.

Un bâtiment conçu pour répondre à plusieurs types de crises

Au-delà de ses missions militaires, le Mistral constitue ainsi un véritable outil de projection et de secours. Il peut assurer des opérations amphibies, la gestion de crises, des opérations aéromobiles, le transport opérationnel ainsi que le soutien sanitaire. Son radier peut accueillir quatre engins de débarquement amphibie standard (EDAS) ou deux engins de débarquement amphibie rapide (EDAR). Des hélicoptères peuvent également être déployés depuis son pont, tandis que ses capacités médicales permettent de prendre en charge des blessés et de contribuer aux opérations de secours.

Cette polyvalence s’est déjà illustrée sur plusieurs théâtres. En juillet 2006, le Mistral est déployé au Liban dans le cadre de l’opération Baliste, participant à l’évacuation de 4 200 ressortissants. En 2008, il intervient en Asie dans le cadre d’une mission d’assistance humanitaire, avant d’être engagé en 2010 dans l’océan Atlantique pour participer aux recherches liées à la disparition du vol AF447. « On peut aller chercher des blessés, les emmener dans un hôpital ou utiliser nos capacités chirurgicales à bord », a expliqué le commandant Gauthier.

Un outil au service de la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée

Actuellement engagé dans le Golfe de Guinée, le bâtiment contribue également au renforcement de la sécurité maritime. Selon l’amiral Douille, commandant de la zone maritime Atlantique, cette mission s’inscrit dans l’architecture de Yaoundé, mise en place par les pays de la région pour mieux lutter contre les menaces maritimes. Le Mistral intervient notamment à travers des actions de coopération, de formation et d’entraînement avec les marines partenaires.

Dans cette dynamique, le navire multiplie les échanges avec la Marine gabonaise, notamment autour de la lutte contre la piraterie, la pêche illégale et les trafics maritimes. Une coopération saluée par Fabrice Moriez, ambassadeur de France au Gabon, qui voit dans cette escale une nouvelle illustration de la « vigueur » de la coopération franco-gabonaise en matière de sécurité et de défense. Après le Tonnerre en 2025, l’escale du Mistral confirme ainsi la place de la coopération maritime dans les relations entre les deux pays.