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Célébrée chaque année du 18 au 24 novembre, la Semaine mondiale d’information sur la résistance aux antimicrobiens (RAM) mobilise les acteurs de la santé et les populations autour d’un enjeu majeur de santé publique. Pour l’édition 2026, placée sous le thème « Une seule santé, une seule action : Agir maintenant pour prévenir la RAM », la campagne met l’accent sur la nécessité d’une mobilisation collective pour freiner l’émergence et la propagation des infections résistantes aux médicaments. Elle rappelle notamment l’importance de l’hygiène et de l’assainissement dans la prévention de ce phénomène.

La résistance aux antimicrobiens survient lorsque des bactéries, des virus, des champignons ou des parasites ne répondent plus aux médicaments destinés à les éliminer. En conséquence, les antibiotiques, les antifongiques, les antiviraux et les antiparasitaires perdent progressivement leur efficacité, rendant certaines infections plus difficiles, voire impossibles à traiter. L’ampleur du phénomène constitue une préoccupation mondiale. Selon l’OMS, la résistance bactérienne aux antimicrobiens est déjà associée à plus de 4,7 millions de décès chaque année. En l’absence de mesures urgentes, elle pourrait être responsable de 39 millions de décès supplémentaires d’ici à 2050 et engendrer un coût économique annuel dépassant 3 400 milliards de dollars.

Une approche multisectorielle pour freiner la résistance

Face à cette menace, le Plan d’action mondial actualisé pour combattre la résistance aux antimicrobiens 2026-2036 préconise une réponse coordonnée entre les différents secteurs. Fondée sur l’approche « Une seule santé », cette stratégie reconnaît les liens étroits entre la santé humaine, animale, végétale et environnementale. Elle fixe notamment des objectifs visant à réduire les décès humains associés à la résistance bactérienne, à maîtriser l’utilisation des antimicrobiens, particulièrement dans les systèmes agroalimentaires, et à limiter la pollution liée aux microbes résistants et aux résidus de médicaments.

Ainsi, la lutte contre la RAM ne relève pas uniquement des professionnels de santé. Elle interpelle également les vétérinaires, les agriculteurs, les responsables politiques, les spécialistes de l’environnement et les communautés. À travers des pratiques responsables, une meilleure utilisation des médicaments, le respect des règles d’hygiène et l’amélioration de l’assainissement, chacun peut contribuer à limiter la propagation des agents résistants. L’enjeu est donc de préserver l’efficacité des traitements disponibles, de protéger les populations et les écosystèmes, mais aussi de garantir un avenir sanitaire plus sûr aux générations futures.