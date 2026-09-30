Derniers articlesSOCIETE

AGASA : poursuite de la chasse nocturne aux activités clandestines

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 30 septembre 2026 à 12h35min
1 618 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Les agents de l'AGASA sur le terrain © D.R.
Ecouter l'article

S’il est une réalité à reconnaître, c’est la mobilisation de l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) pour veiller à la sécurité des consommateurs. Dans la nuit du vendredi 25 septembre 2026, une mission de contrôle sanitaire inopinée a été menée à Beaulieu, dans la commune d’Akanda, puis à Nzeng-Ayong, à Libreville. Conduite par le directeur général de l’AGASA, Dr Jean Delors Biyogue Bi Ntougou, cette opération visait notamment à faire respecter les mesures de fermeture prononcées contre certains commerces.

Malgré les sanctions prises, certains opérateurs économiques tentent encore de reprendre leurs activités en toute discrétion. À Beaulieu, les équipes de l’AGASA ont ainsi constaté la reprise clandestine d’une activité à l’arrière de commerces environnants, alors même qu’une fermeture avait précédemment été décidée. Une manière de contourner les mesures prises par les autorités et de mettre à mal leur application. Face à ces pratiques, l’agence entend maintenir la pression sur les contrevenants et poursuivre les contrôles, y compris durant la nuit, période choisie par certains pour échapper à la vigilance des services compétents.

Des fermetures qui ne doivent pas être contournées

Cette vigilance mérite d’être saluée dans un environnement où le respect des décisions administratives reste parfois mis à rude épreuve. Une fermeture provisoire n’est pas une simple recommandation. Elle intervient à la suite de manquements susceptibles d’exposer les consommateurs à des risques sanitaires. En retournant sur le terrain pour vérifier que les établissements sanctionnés restent effectivement fermés, l’AGASA rappelle que les décisions prises doivent être respectées. Cette démarche permet également de renforcer l’autorité des contrôles et de décourager les opérateurs qui seraient tentés de reprendre leurs activités clandestinement.

middle ban bien plus que du sport

Au-delà de la répression, ces interventions nocturnes traduisent surtout une priorité, celle de protéger les consommateurs. La sécurité alimentaire ne peut être assurée si les règles sont contournées dès que les agents de contrôle quittent les lieux. En adaptant ses interventions aux pratiques de certains opérateurs, l’AGASA démontre ainsi que la surveillance ne s’arrête pas aux heures habituelles de contrôle. Une mobilisation qui rappelle que la protection de la santé publique repose aussi sur la discipline, le respect des sanctions et la responsabilité des acteurs économiques. Dans cette lutte, la fermeté des contrôles apparaît donc comme un maillon essentiel pour garantir aux consommateurs des produits et services conformes aux exigences sanitaires.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 30 septembre 2026 à 12h35min
1 618 Temps de lecture 1 minute
Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

Articles similaires

Emploi et formation professionnelle : Oligui Nguema exige un cap moderne et plus efficace

30 septembre 2026 à 12h39min

Gabon : le CESEC clôture sa session ordinaire de 2026 sur un appel aux réformes sociales et foncières

30 septembre 2026 à 11h38min

Gabon : plus de 80 % des entreprises informelles détenues par des expatriés

30 septembre 2026 à 11h12min

Pollution sonore : toujours pas de sanctions contre les contrevenants 

30 septembre 2026 à 10h50min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page