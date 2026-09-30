AGASA : poursuite de la chasse nocturne aux activités clandestines

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S’il est une réalité à reconnaître, c’est la mobilisation de l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) pour veiller à la sécurité des consommateurs. Dans la nuit du vendredi 25 septembre 2026, une mission de contrôle sanitaire inopinée a été menée à Beaulieu, dans la commune d’Akanda, puis à Nzeng-Ayong, à Libreville. Conduite par le directeur général de l’AGASA, Dr Jean Delors Biyogue Bi Ntougou, cette opération visait notamment à faire respecter les mesures de fermeture prononcées contre certains commerces.

Malgré les sanctions prises, certains opérateurs économiques tentent encore de reprendre leurs activités en toute discrétion. À Beaulieu, les équipes de l’AGASA ont ainsi constaté la reprise clandestine d’une activité à l’arrière de commerces environnants, alors même qu’une fermeture avait précédemment été décidée. Une manière de contourner les mesures prises par les autorités et de mettre à mal leur application. Face à ces pratiques, l’agence entend maintenir la pression sur les contrevenants et poursuivre les contrôles, y compris durant la nuit, période choisie par certains pour échapper à la vigilance des services compétents.

Des fermetures qui ne doivent pas être contournées

Cette vigilance mérite d’être saluée dans un environnement où le respect des décisions administratives reste parfois mis à rude épreuve. Une fermeture provisoire n’est pas une simple recommandation. Elle intervient à la suite de manquements susceptibles d’exposer les consommateurs à des risques sanitaires. En retournant sur le terrain pour vérifier que les établissements sanctionnés restent effectivement fermés, l’AGASA rappelle que les décisions prises doivent être respectées. Cette démarche permet également de renforcer l’autorité des contrôles et de décourager les opérateurs qui seraient tentés de reprendre leurs activités clandestinement.

Au-delà de la répression, ces interventions nocturnes traduisent surtout une priorité, celle de protéger les consommateurs. La sécurité alimentaire ne peut être assurée si les règles sont contournées dès que les agents de contrôle quittent les lieux. En adaptant ses interventions aux pratiques de certains opérateurs, l’AGASA démontre ainsi que la surveillance ne s’arrête pas aux heures habituelles de contrôle. Une mobilisation qui rappelle que la protection de la santé publique repose aussi sur la discipline, le respect des sanctions et la responsabilité des acteurs économiques. Dans cette lutte, la fermeté des contrôles apparaît donc comme un maillon essentiel pour garantir aux consommateurs des produits et services conformes aux exigences sanitaires.