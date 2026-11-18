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Ce mercredi 18 novembre 2026 à Libreville, le vice-président du Gouvernement, Hermann Immongault, a officiellement ouvert l’atelier national consacré au Plan de transformation des systèmes alimentaires (PTSA) 2026-2030. Une rencontre qui a pour ambition ferme de réduire la dépendance aux importations.

Réunis au Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural, acteurs publics, partenaires et professionnels du secteur planchent sur l’avenir agricole du pays. L’objectif de cette rencontre de concertation est de bâtir une feuille de route opérationnelle pour stimuler la production locale, sécuriser les approvisionnements et ériger l’agro-industrie en véritable moteur de la diversification économique.

Structurer les chaînes de valeur et soutenir les acteurs de terrain

Au-delà de la simple hausse des rendements, l’exécutif entend désormais bâtir des chaînes de valeur intégrées capables de fixer la richesse sur le territoire national et d’accroître le poids du secteur dans le produit intérieur brut (PIB). Pour le ministre de l’Agriculture, Pacôme Kossy, cette mutation passe impérativement par l’inclusion des forces vives rurales et la professionnalisation des structures existantes.

« Nos jeunes ont besoin de perspectives économiques. Nos femmes sont déjà fortement engagées dans la production et la commercialisation agricole. Elles doivent désormais avoir un meilleur accès au foncier et au financement, à la formation et au marché. Nos coopératives doivent également évoluer vers des organisations plus professionnelles, capables d’accéder au crédit, de contractualiser avec les acheteurs et de s’insérer durablement dans les chaînes de valeur », a-t-il souligné, insistant sur la nécessité de valoriser les spécificités agricoles de chacune des neuf provinces.

Une urgence stratégique et une exigence de résultats

Aligné sur le Plan national de croissance et de développement (PNCD) porté par le chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema, le PTSA se veut un levier d’équilibre territorial à l’heure de la décentralisation voulue par la 5e République. Prenant la parole, Hermann Immongault a rappelé que la souveraineté alimentaire constitue un impératif d’indépendance économique et de stabilité sociale exigeant une action interministérielle coordonnée : accès au foncier, désenclavement des bassins de production, eau, énergie et industrialisation.

Le coordinateur de l’action gouvernementale a toutefois mis en garde contre l’écueil des promesses sans lendemain. « Nos compatriotes n’attendent plus une succession de plans ou de déclarations d’intention. Ils exigent des résultats visibles et mesurables : des exploitations qui se modernisent, des unités de transformation qui sortent de terre, des emplois qui se créent et une prospérité partagée jusque dans nos zones les plus reculées. », a-t-il indiqué.

Invités à faire preuve de franchise et de pragmatisme, les participants doivent désormais formuler des recommandations concrètes pour faire du PTSA 2026-2030 un véritable contrat d’action au service de l’autosuffisance alimentaire du Gabon.