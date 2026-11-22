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Le ministère des Transports, de la Marine marchande, chargé de la Logistique, a appelé les usagers de la route à la vigilance face à une campagne de SMS frauduleux faisant état de prétendues contraventions pour excès de vitesse. Dans une communication publiée mardi 17 novembre 2026, l’administration dénonce des messages réclamant le paiement d’amendes via le portail e-Gouv Gabon, sans qu’ils émanent de ses services.

Selon le ministère, ces messages reposent sur l’usurpation de l’identité des services de l’État à des fins d’escroquerie. Présentés comme des notifications officielles, ils invitent leurs destinataires à régler des sommes liées à de prétendues infractions routières. L’administration met ainsi en garde les populations contre ces sollicitations frauduleuses.

Vigilance et mise en garde contre les fraudeurs

Face à cette situation, le département ministériel recommande aux usagers de ne donner aucune suite à ces messages. Il leur demande de ne procéder à aucun paiement et de ne communiquer aucune donnée personnelle ou bancaire en réponse à ces sollicitations. Ces précautions visent à prévenir les risques d’escroquerie et de détournement d’informations sensibles.

Le ministère adresse également un avertissement aux auteurs de ces agissements. Il rappelle que toute utilisation frauduleuse de l’identité des institutions publiques est susceptible d’entraîner des poursuites, conformément aux textes en vigueur. Les personnes impliquées s’exposent ainsi aux sanctions prévues par la réglementation.

Le département ministériel invite enfin les citoyens à signaler tout message suspect aux autorités compétentes. Cet appel à la vigilance vise à limiter la propagation de ces tentatives de fraude et à protéger les usagers contre les pratiques d’usurpation de l’identité des services publics.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire