Gabon : la Banque mondiale anticipe une dette à 80 % du PIB d’ici fin 2026

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Alors que les autorités gabonaises tentent d’assainir leurs finances publiques et de rassurer les bailleurs de fonds internationaux, les signaux renvoyés par les institutions financières mondiales appellent à la prudence. Malgré les récents audits conduits par Libreville pour clarifier les engagements de l’État, la Banque mondiale maintient un diagnostic réservé, tablant sur un ratio d’endettement qui devrait frôler les 80 % du PIB à l’horizon 2026.

Au cœur des discussions figure un décalage d’appréciation quant aux chiffres réels des finances nationales. En septembre dernier, un audit gouvernemental combiné au rebasage du produit intérieur brut (PIB) réévaluait l’endettement à 68,91 % contre plus de 84 % auparavant. Une correction technique censée redonner des marges de manœuvre budgétaires au gouvernement.

Toutefois, l’optimisme officiel se heurte aux projections des partenaires multilatéraux. Dans sa dernière revue des finances publiques, la Banque mondiale souligne la résurgence de vulnérabilités structurelles. Selon ses analyses, la dette souveraine s’approchera à nouveau de la barre des 80 % du PIB d’ici la fin de l’année 2026, traduisant le poids des engagements passés et le manque de marge budgétaire.

L’ombre portée des entreprises publiques

L’un des principaux facteurs expliquant cette pression persistante réside dans l’exposition financière du secteur public. Les passifs accumulés par les compagnies étatiques pèsent lourdement sur le bilan consolidé de la nation. L’institution de Washington pointe notamment du doigt l’endettement cumulé de plusieurs entités publiques majeures, estimé à plus de 1 000 milliards de FCFA.

À elle seule, la Gabon Oil Company (GOC) concentre une part prépondérante de ces créances, principalement contractées lors du rachat stratégique d’actifs pétroliers. Si ces opérations visent à renforcer la souveraineté économique, leur financement par l’emprunt prive l’État de dividendes immédiats et accroît la vulnérabilité globale en cas de volatilité des cours du brut.

Le défi du refinancement sur les marchés

Pour desserrer l’étau des échéances de remboursement, Libreville accélère ses démarches financières internationalement. Le Gabon cherche à restructurer son portefeuille d’emprunts en recourant à des levées de fonds sur les marchés obligataires pour racheter ses dettes anciennes et étaler les règlements dans le temps.

Cependant, cette stratégie de refinancement ne résout pas à elle seule l’équation de la durabilité budgétaire. Alors que des discussions se poursuivent avec le Fonds monétaire international (FMI), les institutions financières rappellent que le redressement à long terme nécessitera une discipline stricte dans la dépense publique et une gouvernance accrue au sein des entreprises d’État.