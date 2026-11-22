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L’esplanade de l’École nationale de police d’Owendo a servi de cadre, ce jour, à une importante cérémonie de remise d’équipements aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Présidée par le Chef de l’État, Chef du Gouvernement et Chef suprême des FDS, Brice Clotaire Oligui Nguema, cette initiative dote les troupes de 95 véhicules destinés aux Forces de Police Nationale, accompagnés de 30 parachutes au profit des Forces armées gabonaises. À travers cet appui logistique d’envergure, l’exécutif franchit un nouveau palier dans la montée en puissance opérationnelle des unités engagées sur le terrain.

Cette acquisition répond à une ambition claire : offrir aux personnels en uniforme des outils modernes, adaptés aux enjeux sécuritaires actuels du pays. Comme lors des précédentes livraisons, ces nouveaux moyens roulants seront répartis entre les unités du Grand Libreville et celles de l’intérieur du territoire. L’objectif consistera à décupler la réactivité des patrouilles, à fluidifier les interventions sur le terrain et à intensifier la traque contre le grand banditisme.

Prenant la parole au nom de ses hommes, le Commandant en chef des Forces de Police Nationale a salué l’engagement constant du numéro un gabonais. Il a exprimé la profonde gratitude de l’ensemble de son corps pour ce soutien matériel qui améliore directement leurs conditions d’exercice.

Modernisation et exigence de bonne gestion

Au-delà de l’aspect purement technique, ce déploiement s’inscrit dans une politique globale de refonte et de modernisation de l’appareil sécuritaire national. En consolidant le maintien de l’ordre et la paix sociale, les autorités entendent également cultiver une relation de proximité et de confiance mutuelle entre les forces de l’ordre et les citoyens.

Toutefois, cette dotation s’accompagne d’un impératif de rigueur. Les unités bénéficiaires ont été fermement appelées au sens du devoir et à la discipline. L’usage de ces véhicules devra se limiter strictement aux nécessités du service, appuyé par une maintenance régulière et une gestion irréprochable du patrimoine public.

Un cérémonial solennel et républicain

L’événement a mobilisé un parterre de personnalités civiles, militaires et religieuses, parmi lesquelles des membres du gouvernement, les commandants en chef des différents corps ainsi que les autorités municipales d’Owendo. Rythmée par les honneurs militaires et la revue des troupes effectuée par le Chef de l’État, la rencontre a atteint son point d’orgue lors de la remise symbolique des clés. Les aumôniers des paroisses Notre-Dame du Rosaire et de la Nomba d’Owendo ont ensuite procédé à la bénédiction des équipements, avant que la traditionnelle descente des couleurs ne vienne clore la cérémonie dans une atmosphère empreinte de solennité républicaine.