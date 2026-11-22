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Le Gabon s’apprête à franchir une nouvelle étape dans l’organisation de la médecine traditionnelle. Du 25 au 27 novembre 2026, Libreville accueillera un atelier national consacré à l’intégration de cette pratique dans le système de santé. Organisée par le ministère de la Santé, cette rencontre se tiendra à l’Hôtel Boulevard et réunira les acteurs concernés autour des mécanismes nécessaires à une meilleure structuration du secteur.

Pendant 3 jours, les échanges porteront sur les conditions d’encadrement et de reconnaissance de la médecine traditionnelle au Gabon. L’objectif sera notamment de poser les bases d’une organisation plus structurée, à travers 3 axes prioritaires dont l’élaboration d’un cadre juridique adapté, la constitution d’un registre national des tradipraticiens et la mise en place du Comité national des tradipraticiens de la médecine traditionnelle. Autant de dispositifs destinés à mieux organiser les pratiques et à identifier les acteurs intervenant dans ce domaine thérapeutique.

Un cadre de concertation pour structurer le secteur

Le programme prévoit, le 25 novembre, une cérémonie d’ouverture suivie d’une visite des stands, de la mise en place du Comité technique et du lancement des travaux de groupe. La deuxième journée sera consacrée à la poursuite des réflexions et à la synthèse des propositions formulées par les participants. Enfin, le 27 novembre, les conclusions des travaux seront présentées en plénière, avant l’adoption d’une feuille de route et du rapport final, qui marqueront la clôture de cet atelier national. Ces différentes étapes devront permettre de dégager des orientations pour accompagner l’intégration progressive de la médecine traditionnelle dans le dispositif sanitaire national.

Au-delà des travaux institutionnels, cette rencontre entend également donner une visibilité aux savoirs thérapeutiques locaux avec une exposition-vente des produits issus de la pharmacopée traditionnelle tout au long de l’événement. Des consultations seront également proposées au public, qui pourra découvrir différentes pratiques et préparations traditionnelles. À travers cette initiative, le ministère de la Santé entend valoriser un patrimoine thérapeutique profondément ancré dans les habitudes de nombreuses populations, tout en posant les jalons d’un encadrement plus rigoureux.