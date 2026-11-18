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Seuls 19 pays sur les 40 évalués par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont déclaré notifier aux autorités au moins 80 % des décès. C’est ce que révèle le nouveau rapport de l’organisation, publié le 10 novembre 2026. Cette situation met en évidence les faiblesses persistantes des systèmes d’enregistrement des décès dans la Région africaine et pourrait compliquer l’identification des causes de mortalité évitable.

L’évaluation menée dans 40 pays montre également que l’enregistrement des causes de décès demeure insuffisant. Selon le rapport, seuls 21 pays ont déclaré avoir enregistré la cause du décès pour au moins 80 % des décès recensés. Pour l’OMS, ces lacunes dans la documentation peuvent avoir des conséquences importantes sur les politiques de santé. En l’absence de données fiables et d’enquêtes adéquates sur les décès, les autorités sanitaires risquent de ne pas identifier les causes récurrentes de mortalité évitable, retardant ainsi la mise en œuvre des mesures correctives et exposant davantage les populations à des risques évitables.

Des systèmes d’information sanitaire encore fragiles

Le Dr Mohamed Janabi, Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, souligne l’importance de disposer de données fiables pour orienter les interventions sanitaires. « Lorsque nous ignorons les raisons pour lesquelles des personnes meurent, quels enfants sont privés de services essentiels ou dans quelles communautés les risques sanitaires sont les plus élevés, nous risquons de négliger précisément ceux qui ont le plus besoin de notre attention », a-t-il expliqué. Le rapport relève par ailleurs des difficultés liées au financement et à la gouvernance. Seulement 18 % des pays évalués disposent d’une ligne budgétaire dédiée aux systèmes d’information sanitaire, tandis que 35 % bénéficient d’une politique nationale actualisée pour encadrer leur développement.

Malgré ces insuffisances, des avancées sont enregistrées dans la numérisation des systèmes de santé. L’OMS indique que 43 des 47 États Membres de la Région africaine ont adopté une plateforme numérique destinée à la collecte et à la transmission des informations sanitaires de routine. Une progression qui témoigne des efforts engagés pour améliorer la disponibilité des données. Pour l’organisation, le renforcement des systèmes d’enregistrement des décès reste toutefois essentiel afin de mieux comprendre les causes de mortalité et d’orienter plus efficacement les actions de santé publique.