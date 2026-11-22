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Participant du 16 au 20 novembre 2026 à la première Conférence internationale consacrée au Cadre mondial sur les produits chimiques (GFC), le Gabon réaffirme sa volonté de renforcer la gestion des substances chimiques. Le pays entend ainsi concilier santé publique, protection de l’environnement et développement durable afin de s’inscrire dans l’approche de « One Health ».

Pour défendre cette position, la ministre de la Santé, Pr Elsa Joséphine Ayo épse Bivigou, a mis en avant 3 priorités notamment l’amélioration de la transparence des données, pour une chimie plus sûre et réduire l’exposition aux substances dangereuses. Pour cela, le pays mise sur la digitalisation du suivi des produits chimiques. Ensuite, la gestion des importations par l’Agence Nationale du Médicament et des Autres Produits de Santé (ANMAPS) pour une meilleure la traçabilité. Par ailleurs, le projet d’Observatoire CHEMOBS Africa vise à mieux suivre ces substances tout au long de leur cycle de vie.

Vers une transition chimique mieux maîtrisée

Au-delà du contrôle, le pays souhaite accélérer la transition vers des solutions moins nocives. Ainsi, les efforts engagés concernent la réduction des produits contenant du mercure et la lutte contre la pollution plastique. A cet effet, le Gabon rappelle aussi l’interdiction de l’importation des amalgames dentaires, et les opérations de retrait d’équipements contaminés aux polychlorobiphényles (PCB) dans le secteur électrique. La lutte contre les produits éclaircissants contenant du mercure demeure une priorité.

Toutefois, cette ambition nécessite des capacités techniques, des technologies adaptées et des financements pour produire des résultats concrets. Enfin, le Gabon entend inscrire cette démarche dans une approche « One Health », qui considère la santé humaine, animale et environnementale. Dans cette logique, la création d’un centre antipoison figure parmi les perspectives annoncées. En réaffirmant ses engagements, notamment dans le prolongement de la Déclaration de Libreville sur la Santé et l’Environnement en Afrique de 2008, le Gabon veut ainsi contribuer à une gestion plus sûre et écologiquement rationnelle des produits chimiques.