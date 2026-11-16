Derniers articlesFAITS DIVERS

Lebamba : découverte du corps sans vie d’une cultivatrice  dans la rivière Parassa

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 16 novembre 2026 à 17h32min
1 900 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préféréesMédia certifié par Média Métri
Une vue de Lebamba © L'Union
Ecouter l'article

Le corps sans vie de Monique Mfouanga, une cultivatrice âgée d’une trentaine d’années, a été découvert jeudi dans la rivière Parassa, au quartier Malongo, dans la commune de Lebamba, chef-lieu du département de la Louétsi-Wano, dans la province de la Ngounié. L’information a été rapportée par l’Agence gabonaise de presse (AGP) dans un article publié le 13 novembre 2026, citant des sources concordantes.

BGFIBank

Selon les témoignages recueillis par l’AGP et rendus publique, la victime s’était rendue, comme à son habitude, au bord de cette rivière pour effectuer ses activités domestiques, notamment le lavage du manioc. Alors qu’elle avait commencé son activité, elle aurait été victime d’un malaise avant de chuter dans l’eau. Alertés par la situation, des riverains ont procédé à son extraction, mais la trentenaire ne présentait déjà plus aucun signe de vie.

UCET

Une chute survenue après un malaise

Par la suite, les éléments de la gendarmerie, accompagnés d’un médecin, se sont rendus sur les lieux afin de procéder aux premières constatations. Les informations recueillies sur place font état d’une possible crise d’épilepsie à l’origine du malaise. La victime souffrait de cette pathologie depuis son jeune âge, selon les témoignages rapportés par l’AGP. Au cours de sa chute dans la rivière, elle aurait également subi un traumatisme à la tête.

Ainsi, les circonstances rapportées autour de ce décès orientent vers un malaise survenu alors que Monique Mfouanga effectuait ses activités habituelles au bord de la rivière. Toutefois, les faits présentés reposent sur les informations recueillies auprès des témoins et des sources citées par l’AGP. Le corps de la victime a été retrouvé par des riverains avant l’intervention des forces de gendarmerie et d’un médecin pour les premières constatations. Ce décès laisse désormais la famille de la victime dans la consternation.

Flory Events
Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 16 novembre 2026 à 17h32min
1 900 Temps de lecture 1 minute
Photo de Blandine Biloghe

Blandine Biloghe

Articles similaires

Secrétariat général de la Francophonie : Louise Mushikiwabo maintenue par intérim après l’échec du vote

16 novembre 2026 à 20h45min

Fegafoot : Pierre-Alain Mounguengui officialise sa candidature à la présidence

16 novembre 2026 à 20h19min

Affaire Dylan : Jean Boniface Assélé placé sous mandat de dépôt à la Prison centrale de Libreville

16 novembre 2026 à 18h05min

Droit de grève : le gouvernement associe les partenaires sociaux pour l’élaboration d’un projet de loi

16 novembre 2026 à 17h28min
Laisser nous votre commentaire

Un commentaire

  1. Les décès sembleraient, depuis un certain temps, s’intensifier à nouveau !!!

    Cet enchaibement macabre interrigeraient néanmoins plus d’un !

    Mystic conserve son droit de réserve !

    Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page