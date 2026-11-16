Lebamba : découverte du corps sans vie d’une cultivatrice  dans la rivière Parassa

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Le corps sans vie de Monique Mfouanga, une cultivatrice âgée d’une trentaine d’années, a été découvert jeudi dans la rivière Parassa, au quartier Malongo, dans la commune de Lebamba, chef-lieu du département de la Louétsi-Wano, dans la province de la Ngounié. L’information a été rapportée par l’Agence gabonaise de presse (AGP) dans un article publié le 13 novembre 2026, citant des sources concordantes.

Selon les témoignages recueillis par l’AGP et rendus publique, la victime s’était rendue, comme à son habitude, au bord de cette rivière pour effectuer ses activités domestiques, notamment le lavage du manioc. Alors qu’elle avait commencé son activité, elle aurait été victime d’un malaise avant de chuter dans l’eau. Alertés par la situation, des riverains ont procédé à son extraction, mais la trentenaire ne présentait déjà plus aucun signe de vie.

Une chute survenue après un malaise

Par la suite, les éléments de la gendarmerie, accompagnés d’un médecin, se sont rendus sur les lieux afin de procéder aux premières constatations. Les informations recueillies sur place font état d’une possible crise d’épilepsie à l’origine du malaise. La victime souffrait de cette pathologie depuis son jeune âge, selon les témoignages rapportés par l’AGP. Au cours de sa chute dans la rivière, elle aurait également subi un traumatisme à la tête.

Ainsi, les circonstances rapportées autour de ce décès orientent vers un malaise survenu alors que Monique Mfouanga effectuait ses activités habituelles au bord de la rivière. Toutefois, les faits présentés reposent sur les informations recueillies auprès des témoins et des sources citées par l’AGP. Le corps de la victime a été retrouvé par des riverains avant l’intervention des forces de gendarmerie et d’un médecin pour les premières constatations. Ce décès laisse désormais la famille de la victime dans la consternation.