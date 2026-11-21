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Dans le cadre du projet d’aménagement d’un atelier de découpe et de commercialisation de viandes de brousse et de poulets de chair au marché de Mayumba PK8, une visite technique du site s’est tenue le jeudi 19 novembre 2026. A l’initiative de la Mairie de Libreville et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), partenaires dans la mise en œuvre de cette infrastructure, cette descente sur le terrain a permis de faire un état des lieux.

Cette descente de terrain avait pour objectif de permettre aux différents acteurs d’apprécier les caractéristiques du site retenu et d’en examiner les contraintes techniques avant le lancement des prochaines phases du projet. Sur instruction du Directeur général des Affaires économiques de la Mairie de Libreville, Wilfried Jean Yenau Onanga, une équipe technique municipale a ainsi accompagné le représentant de la FAO, le docteur Gilles Boupana, dans cette démarche.

Une étape préalable au choix de l’entreprise

La visite a également mobilisé les cinq entreprises soumissionnaires appelées à prendre part au processus de sélection. Et ce en présence des services municipaux, dont la Direction générale du cadastre, de l’habitat, des aménagements urbains, des transports et des infrastructures urbaines (DGCHATIU), les représentants des différentes structures ont pu prendre connaissance des réalités du terrain. Une reconnaissance qui constitue un préalable important pour permettre aux entreprises candidates de mieux apprécier les exigences liées à la réalisation de l’ouvrage et d’affiner leurs propositions techniques.

Au-delà de cette inspection, cette démarche traduit la poursuite des préparatifs engagés autour de cette infrastructure destinée à accueillir des activités de découpe et de commercialisation de produits carnés. Le projet s’inscrit dans une dynamique d’aménagement des espaces marchands et d’amélioration des conditions d’exercice des activités commerciales, en associant expertise technique et accompagnement institutionnel. Ainsi, la maquette finale du projet sera présentée prochainement aux différentes parties prenantes à l’Hôtel de Ville. Une échéance qui permettra de disposer d’une meilleure visibilité sur les caractéristiques de l’infrastructure envisagée et les modalités de sa réalisation.