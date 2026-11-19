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La prématurité demeure un défi majeur de santé publique au Gabon, comme l’a rappelé la Journée mondiale de célébration du 17 novembre 2026. Selon les données communiquées par le Représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Jeff Kabinda Maotela, le taux national des naissances prématurées s’établit désormais à 11,8 %. Ce chiffre préoccupant place le pays dans une catégorie à charge importante, à laquelle s’ajoute un taux d’insuffisance pondérale infantile évalué à 14 %.

Cette situation alarmante a été officiellement présentée lors d’une rencontre marquante au Centre hospitalier universitaire Mère-Enfant Fondation Jeanne Ebori (CHUMEFJE). Devant les autorités sanitaires et les experts, les discussions ont permis de mettre en lumière les causes profondes de ce phénomène. En effet, malgré une couverture prénatale élevée, les retards de dépistage des complications pèsent lourdement sur la santé des nouveau-nés.

Des causes médicales identifiées et des risques accrus

Parmi les principaux facteurs déclenchants figurent les pathologies hypertensives, telles que la prééclampsie et l’éclampsie, ainsi que le paludisme gestationnel. Les experts soulignent que la prématurité constitue aujourd’hui la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. En Afrique subsaharienne, les taux varient fortement selon les pays, tandis qu’au Gabon, les statistiques oscillent entre 9 % et 11,8 %. Les nouveau-nés font face à des complications redoutables, notamment les détresses respiratoires, les infections néonatales, l’hypothermie et l’asphyxie périnatale.

Au regard de ces enjeux cruciaux, le Dr Jeff Kabinda Maotela insiste sur l’urgence d’améliorer la qualité des soins néonatals d’urgence. Cela passe par une meilleure sensibilisation des familles et un renforcement du suivi médical pour inverser cette tendance. L’OMS rappelle que plus de 90 % des très grands prématurés décèdent dans les pays à faible revenu, contre moins de 10 % dans les nations riches, creusant ainsi d’importantes inégalités géographiques.

L’engagement ferme du CHUMEFJE pour l’avenir

Pour répondre à cette urgence sanitaire, la directrice générale du CHUMEFJE, Alice Bertille Bikissa Nembe, a réaffirmé la détermination totale de son établissement et soulignant la volonté de garantir aux nourrissons prématurés des soins spécialisés, sécurisés et parfaitement adaptés à leurs besoins spécifiques. Cet engagement repose sur des exigences fondamentales indispensables telles que le renforcement des capacités techniques.

Également à travers la présence continue d’équipes médicales qualifiées et la formation permanente du personnel soignant. Ainsi, grâce à l’optimisation des pratiques professionnelles et à l’implication active des familles dans le parcours de soins, le Gabon espère offrir un avenir meilleur à ces petits bébés au grand potentiel.