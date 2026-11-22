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Le vendredi 20 novembre 2026, l’agence de notation américaine Fitch Ratings a confirmé la note souveraine du Gabon à « CCC- » pour sa dette à long terme en devises étrangères, et à « CC » pour ses engagements en monnaie locale. Si le pays échappe à une nouvelle dégradation, il demeure ancré dans une catégorie signalant un risque de crédit très élevé. Dans son verdict, l’agence salue les efforts d’ajustement engagés par l’exécutif, tout en pointant une forte dépendance aux recettes pétrolières, des emprunts onéreux et d’importants besoins de refinancement.

L’embellie budgétaire se précise progressivement. Selon les projections de Fitch, le déficit public gabonais devrait se contracter de 7,2 points en deux ans, passant de 12,4 % du PIB en 2025 à 8,3 % en 2026, pour atteindre 5,2 % en 2027. Jugé plus crédible que la mouture initiale, le budget rectificatif 2026 rassure, tout comme le projet de loi de finances 2027, perçu comme un gage de consolidation. Toutefois, les subventions aux carburants, les dépenses d’investissement et le service de la dette continuent d’alourdir considérablement les charges de l’État.

Le fardeau du remboursement et la croissance hors pétrole

Le maintien de cette note dégradée s’explique avant tout par d’étroites contraintes de financement. Les remboursements de la dette, incluant les titres à court terme, grimperont de 14,5 % du PIB en 2026 à 21 % en 2027, avant de refluer à 17 % en 2028. Plus préoccupant encore, la charge des intérêts pourrait engloutir 30 % des recettes publiques d’ici 2028, contre 25 % en 2025. En l’absence d’alternatives, le recours aux emprunts commerciaux et le renouvellement de la dette intérieure risquent de porter l’endettement global à 89 % du PIB en 2028.

Sur le front économique, la résilience reste néanmoins de mise. Malgré un repli attendu de 3,9 % de l’activité pétrolière, la croissance devrait atteindre 3,2 % en 2026, soutenue par les chantiers d’infrastructures de transport et les investissements publics. Elle accélérerait ensuite à 3,4 % par an en 2027 et 2028 grâce à l’essor des filières manganèse et fer, illustrant le potentiel de diversification du pays malgré le frein que constituent les arriérés de paiement envers les entreprises.

L’équation du FMI au cœur des perspectives

Pour desserrer cet étau financier, un accord avec le Fonds monétaire international (FMI) apparaît décisif. Un tel programme ouvrirait la voie à des financements concessionnels et pourrait déclencher un relèvement de la note souveraine. Bien que Libreville espère conclure d’ici fin décembre 2026, Fitch n’intègre pas encore ce soutien dans ses scénarios pour 2027. Les pourparlers achoppent notamment sur l’évaluation réelle de la dette à fin 2025 : l’audit gouvernemental de septembre l’estime à 68,9 % du PIB, loin des 80,5 % calculés par Fitch et des 84,2 % avancés par le FMI. Une divergence que la finalisation prochaine du rebasage du PIB gabonais pourrait toutefois contribuer à réduire.