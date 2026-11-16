Gabon – Cameroun : appels, sms, internet, le roaming désormais gratuit

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C’est une avancée historique pour l’intégration numérique en Afrique centrale. Dans le cadre du renforcement de la coopération entre la République Gabonaise et la République du Cameroun, et animés par une volonté commune de consolider l’intégration régionale, les autorités des deux pays ont officialisé, le 10 novembre 2026 à Libreville, la mise en œuvre effective du roaming gratuit. Portée par le ministère chargé de l’Économie numérique, cette mesure majeure vient transformer durablement les habitudes de communication transfrontalière.

Dans le détail, le dispositif technologique et commercial concerne directement les principaux acteurs de la téléphonie mobile de la sous-région. D’un côté, il intègre les opérateurs Moov Africa Gabon Telecom et Airtel Gabon, de l’autre, MTN Cameroun et Orange Cameroun. L’accord complet couvre un large éventail de services indispensables au quotidien, englobant la voix, les SMS et les données mobiles pour l’Internet.

Un dispositif bilatéral au service des usagers et de l’économie

​Grâce à la mise en service de ces accords de roaming gratuit, les abonnés gabonais en déplacement au Cameroun peuvent désormais « émettre et recevoir des appels au tarif local, sans supporter les surcoûts habituellement associés aux communications en itinérance ». Totalement bilatéral, le dispositif garantit que les abonnés camerounais en voyage au Gabon bénéficient également de ces mêmes facilités d’accès. Cette réalisation concrète résulte des efforts multiformes engagés par les institutions nationales, incluant l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP), la Société de Patrimoine des Infrastructures Numériques (SPIN) et l’Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences (ANINF).

Elle constitue ainsi un avantage inestimable pour les populations, les voyageurs, les opérateurs économiques et l’ensemble des acteurs entretenant des flux réguliers entre les deux nations. En faisant reculer les barrières tarifaires, le Gabon et le Cameroun réaffirment leur ambition de « faire de la connectivité un facteur de rapprochement des peuples, de facilitation des échanges et d’intégration régionale ».