Économie bleue : Le Dr Linda Joëlle Badjina Egombengani officiellement installée secrétaire générale adjointe

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Le mercredi 7 octobre, le cabinet du Ministère de la Mer, de la Pêche et de l’Économie Bleue a accueilli une cérémonie empreinte de solennité : l’installation officielle du Dr Linda Joëlle Badjina Egombengani dans ses fonctions de Secrétaire Générale Adjointe. Cette prise de poste fait suite à sa désignation actée lors du Conseil des Ministres du 18 septembre dernier.

C’est sous la présidence effective du ministre Aimé Martial Massamba, entouré pour l’occasion du Secrétaire Général, des cadres administratifs ainsi que de l’ensemble des agents du ministère, que s’est déroulé ce rituel institutionnel. Prenant la parole, le membre du gouvernement a tenu à rappeler la portée politique de cet événement. Selon lui, cette accession aux plus hautes fonctions administratives incarne la pleine confiance accordée à l’intéressée par le Président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema.

Des missions stratégiques axées sur l’efficacité publique

Le secteur maritime et halieutique, pilier essentiel du développement économique national, impose une gestion rigoureuse. Dans son allocution d’orientation, le Ministre a tracé la feuille de route dévolue à la nouvelle responsable. Le Dr Linda Joëlle Badjina Egombengani aura notamment pour charge de seconder le Secrétaire Général dans le pilotage opérationnel des affaires du ministère, d’assurer le suivi méticuleux des politiques publiques sectorielles et de moderniser le rendement administratif.

Pour mener à bien ces chantiers transversaux, le ministre l’a invitée à faire preuve d’un sens aigu de l’intérêt général, soutenu par la rigueur, la loyauté et une disponibilité constante.

Un engagement renouvelé au service de la nation

Au moment de prendre les rênes de ses nouvelles responsabilités, le Dr Linda Joëlle Badjina Egombengani s’est exprimée avec clarté et détermination. Après avoir adressé un message de profonde gratitude à l’endroit des plus hautes autorités du pays pour ce choix porté sur sa personne, elle a réaffirmé sa volonté d’agir avec professionnalisme.

Se projettant d’ores et déjà dans l’action, la Secrétaire Générale Adjointe s’est engagée à mettre toute son expertise au service de l’appareil d’État afin d’atteindre avec succès les objectifs stratégiques fixés au Ministère de la Mer, de la Pêche et de l’Économie Bleue.