Ecouter l'article

Les Journées nationales de la prématurité, tenues du 16 au 17 novembre 2026, ont été l’occasion d’une prise de conscience majeure au Gabon. Chef de service de Médecine Néonatale au CHUMEFJE et présidente de la Société gabonaise de périnatologie, le Pr Eliane Kuissi a livré un message fort visant à sensibiliser le personnel soignant sur la prise en charge des nouveau-nés prématurés. Notamment l’urgence d’adopter des attitudes professionnelles rigoureuses pour garantir sa survie.

Pour accueillir et protéger efficacement un nouveau-né vulnérable, la pédiatre néonatologue a rappelé les trois piliers fondamentaux indispensables dès les premiers instants de vie. « Pour respecter et pour bien accueillir un nouveau-né prématuré, il faut donc s’assurer de trois choses. D’abord, la température : il faut respecter la chaîne du chaud qui part de l’utérus jusqu’à la salle d’accouchement. Il faut respecter et mettre en place une respiration efficace, donc on parle de réanimation respiratoire dans tout ce qui est aspiration, tout ce qui est dégagement des voies aériennes. Et il faut lui assurer une nutrition immédiatement, que ce soit par la voie orale ou que ce soit par la voie veineuse », a-t-elle ainsi spécifié.

Halte au transport des nouveau-nés par les parents

Au-delà des gestes médicaux immédiats, le Pr Eliane Kuissi a dénoncé une réalité douloureuse et inacceptable qui frappe régulièrement les familles, notamment le transfert des bébés confié aux proches. « Les parents ne doivent pas prendre les enfants dans leurs mains pour essayer de trouver de la place. C’est quelque chose qui est bien écrit, bien protocolé : le service qui accueille, qui a assuré la naissance, doit aussi assurer le transport vers l’endroit, vers l’unité d’hospitalisation » a t-elle martelé. Rappelant qu’il s’agit d’un transfert d’un établissement à un autre ou simplement d’un service à un autre au sein du même hôpital, le déplacement d’un nouveau-né ne relève en aucun cas de la responsabilité des familles.

De ce fait, se balader avec un bébé fragile dans les bras expose ce dernier à des risques majeurs. Cette mission délicate doit obligatoirement être orchestrée par le corps médical et paramédical, dans le respect strict de conditions normées et sécurisées.

Vers une application rigoureuse des protocoles médicaux

Face à cette carence constatée sur le terrain, où les directives officielles sont encore trop souvent balayées du revers de la main, une mobilisation générale s’impose. Il est donc indispensable que des dispositions concrètes soient prises au cœur de toutes les structures hospitalières du pays. La santé des nouveau-nés prématurés exige un engagement sans faille du personnel soignant pour transformer durablement ces pratiques et protéger la vie de ces enfants.