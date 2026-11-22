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La préservation des ouvrages d’assainissement s’impose comme un enjeu majeur dans la prévention des inondations à Libreville. C’est dans cette optique que la Direction générale de l’Environnement de la mairie de Libreville a effectué, le jeudi 19 novembre 2026, une descente de terrain au CHU Mère-Enfant Fondation Jeanne Ebori et au quartier Mindoubé 1. Cette mission faisait suite à des alertes portant sur des dysfonctionnements du réseau d’évacuation des eaux pluviales et l’obstruction d’un bassin versant. L’objectif était d’évaluer les situations signalées et d’identifier les risques susceptibles d’affecter les infrastructures et les populations riveraines.

Conduite par le directeur général de l’Environnement, Alex Ndoutoume Nze, accompagné de son adjoint Ghislain Ngui Nze et de plusieurs collaborateurs, la délégation a relevé plusieurs anomalies au sein des deux sites visités. Au CHU Mère-Enfant, les difficultés observées au niveau du dispositif d’évacuation des eaux de ruissellement pourraient compromettre le bon fonctionnement de certaines installations, particulièrement en période de fortes pluies. À Mindoubé 1 dans le 5ème arrondissement, la situation est également préoccupante. Et pour cause, l’occupation inappropriée de l’emprise d’un bassin versant entrave la circulation naturelle des eaux et expose davantage les habitations environnantes aux risques d’inondation.

Assainissement urbain, la responsabilité des populations également engagée

Au-delà des constats techniques, cette mission remet en lumière une problématique récurrente dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment les comportements qui contribuent à la dégradation des dispositifs d’assainissement. En effet, les dépôts anarchiques d’ordures ménagères dans les caniveaux, les conduits d’évacuation et les cours d’eau favorisent leur obstruction. Accumulés au fil du temps, les déchets empêchent ainsi l’écoulement normal des eaux pluviales, provoquant des stagnations, des débordements et, dans certains cas, des inondations. Or, ces ouvrages, qu’il s’agisse des caniveaux, des bassins de rétention ou des réseaux de drainage, jouent un rôle essentiel dans la protection des quartiers, des infrastructures et de la santé publique.

Face à cette situation, la Direction générale de l’Environnement appelle les populations à davantage de civisme et de responsabilité dans la gestion de leurs déchets. Elle les invite notamment à proscrire les dépôts d’ordures dans les ouvrages de drainage, à respecter les emprises réservées aux installations d’assainissement et à signaler toute obstruction constatée. Ainsi,la mairie entend poursuivre les opérations de contrôle, de sensibilisation et de suivi technique. Car si l’entretien des infrastructures relève aussi de l’action publique, leur préservation dépend également des comportements quotidiens des citoyens. Protéger les ouvrages d’assainissement, c’est aussi prévenir les inondations et préserver durablement le cadre de vie de tous les Librevillois.