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Loin de l’effervescence des studios de Libreville, l’Ogooué-Lolo et les forêts du sud gabonais abritent l’une des matrices les plus profondes de la culture musicale nationale. Autour de Koulamoutou, les communautés mitsogho, punu et nzebi font vivre des traditions où le son n’est jamais un simple ornement, mais il fait partie intégrante de la structure de la vie sociale et spirituelle. Des cérémonies portées par le poungui, le moussoumbe, l’isanza ou le moungongo jusqu’au mvet des Fang voisins, la musique accompagne les rites et maintient la cohésion des lignées.

Dans sa revue reçue et lue par Gabon Media Time, Karim au Gabon retrace l’histoire des voix de l’Ogooué-Lolo. Pour lui, difficile voire inadmissible de parler de la musique moderne en refoulant l’apport de l’historique musical et des rites de la contrée. ​Au centre de cet univers initiatique s’impose le Bwiti, ou Bwete misoko chez les Mitsogho et les Babongo. L’écorce d’iboga ouvre l’accès à l’invisible, mais c’est la harpe ngombi, associée à la voix des ancêtres, qui oriente le cheminement de l’initié.

De socle rituel aux mutations de la scène musicale moderne

De la tombée de la nuit à l’aube, chants, percussions et danses façonnent une mémoire collective transmise par les aînés, rappelant que le sacré n’est pas un spectacle et exige retenue et respect. Un héritage profond qui a d’ailleurs nourri l’évolution de la musique gabonaise, souvent associée au tournant de 1974 et l’album Nandipo de Pierre Claver Akendengue. À cette période, sa voix engagée, formée à la musique classique et diffusée au-delà des frontières, malgré la censure avant un rapprochement avec l’Etat, inaugure une parole moderne. En effet, chanteur aveugle et guitariste, il obtient le soutien du français Pierre Barouh et devient la voix des sans voix.

Plus tard, dans les années 1990, c’est Oliver N’goma qui fait son entrée au devant de la scène. L’artiste fait rayonner l’afro-zouk avec Bane, tandis que Vickoss Ekondo, marque durablement l’identité nationale avec le Tandima, avant de disparaître en 2023. ​Aujourd’hui, cette trajectoire se prolonge à travers une scène plurielle où se croisent tradi-moderne, afro-zouk, rumba gabonaise, biguine et hip-hop urbain, précise la revue de Karim au Gabon. Des artistes comme Sylvanna Mendome ou Vicky R rappellent l’importance des racines face aux rythmes venus d’ailleurs avec des morceaux authentiques et proches des racines. Mais pour l’Ogooué-Lolo, cette évolution permanente dans l’histoire de sa musique témoigne d’une même exigence, celle de transformer l’héritage sonore en devoir de mémoire vivant.