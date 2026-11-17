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Après le coup d’arrêt enregistré en septembre, l’extraction d’or noir reprend des couleurs au Gabon. Selon le dernier rapport mensuel de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), publié le 11 novembre 2026, le pays a pompé en moyenne 212 000 barils par jour (bpj) au cours du mois d’octobre, contre 207 000 bpj un mois plus tôt. Cette progression de 5 000 barils quotidiens, soit une hausse de 2,4 %, représente un gain théorique d’environ 155 000 barils sur l’ensemble d’un mois de 31 jours.

Ce sursaut vient tempérer deux mois de fortes oscillations. En août, la cadence atteignait encore 217 000 barils quotidiens avant de chuter de 4,6 % en septembre. Le niveau d’octobre permet donc de combler exactement la moitié des 10 000 barils journaliers perdus entre ces deux périodes. Sur le plan cumulé, la production mensuelle s’établit à 6,57 millions de barils en octobre, contre 6,21 millions en septembre. Cet écart global de 362 000 barils s’explique autant par l’amélioration du rythme d’extraction que par le calendrier, octobre comptant un jour supplémentaire.

L’écart persistant avec la moyenne de 2025

Malgré ce signal encourageant, l’activité extractive peine encore à retrouver son régime de croisière. En 2025, la moyenne annuelle du Gabon culminait à 227 000 barils par jour, d’après les estimations de l’OPEP. Avec 212 000 bpj en octobre 2026, le déficit reste de 15 000 barils quotidiens, ce qui correspond à un repli de 6,6 % par rapport à la référence de l’an dernier. À titre indicatif, un tel manque à gagner équivaut à 450 000 barils sur trente jours.

Un enjeu financier direct pour l’économie nationale

Chaque variation de volume pèse lourdement sur les équilibres macroéconomiques du pays. Sur la base d’un baril estimé à 70 dollars, ces 5 000 barils additionnels par jour génèrent une valeur brute théorique de 350 000 dollars quotidiens, soit 10,85 millions de dollars sur 31 jours. Bien que ce montant ne reflète ni les recettes nettes encaissées par le Trésor public, tributaires des contrats pétroliers, des coûts d’exploitation et de la fiscalité, ni le volume exact des exportations, il illustre la forte sensibilité des finances gabonaises aux fluctuations de la production.

La pérennité de cette reprise reste toutefois suspendue aux performances opérationnelles des prochaines semaines. L’accident survenu le 24 octobre sur la plateforme de forage Prospector 5, opérée pour le compte de BW Energy sur le permis de Dussafu, invite à la prudence. Les chiffres de l’OPEP, fondés sur des sources secondaires et non sur des données officielles de Libreville, ne permettent pas encore d’isoler l’impact réel de cet incident. Pour espérer renouer durablement avec le seuil des 227 000 barils par jour, le Gabon devra miser sur le maintien des champs matures et la mise en service rapide de nouveaux puits.