Port-Gentil : lancement de travaux d’assainissement pour lutter contre les inondations

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C’est une véritable course contre la montre et les éléments qui s’est engagée dans la capitale économique gabonaise. Le lundi 8 juin 2026, le quartier Léon Mba, niché au cœur du premier arrondissement de Port-Gentil, a servi de rampe de lancement officielle aux grands travaux saisonniers d’assainissement urbain. Impulsée directement par l’édile de la ville, Pascal Houangni Ambouroue, cette offensive vise à transformer durablement le visage de la commune.

Le premier acte de ce déploiement d’envergure se focalise sur une urgence infrastructurelle : le curage des caniveaux de petite section à travers l’ensemble des artères de la cité. Les équipes techniques s’attèlent déjà à extraire les tonnes de déchets et de sédiments qui obstruent les réseaux. L’enjeu est capital puisqu’il s’agit de redonner toute sa fluidité au drainage des eaux, préservant ainsi les habitations des crues dévastatrices lors de la prochaine saison des pluies.

Cependant, cette opération ne constitue que la partie émergée d’un programme bien plus vaste. La municipalité a en effet pensé ce plan de manière globale et progressive pour éradiquer les fragilités chroniques de la ville face aux intempéries. Les phases successives engloberont le nettoyage approfondi des bassins versants, le désensablage des grands canaux collecteurs, mais aussi l’élagage des arbres sur le domaine public.

Une collaboration stratégique pour accélérer la cadence

Pour la municipalité, la propreté ne se résume pas à une simple exigence technique : elle doit devenir la signature visuelle d’une capitale économique moderne qui se respecte et assume son rang. Dès le mardi 9 juin, un second volet est venu renforcer le dispositif avec le démarrage des opérations d’élagage et d’ensoleillement des axes routiers.

Pour mener à bien cette entreprise exigeante, la mairie s’appuie sur une synergie public-privé vertueuse. L’entreprise SML, partenaire stratégique de la ville, a mis à disposition une importante flotte d’engins lourds. Ce renfort logistique de poids permet d’accélérer considérablement le rythme des interventions sur le terrain et de couvrir rapidement les zones les plus vulnérables. Par cette mobilisation concrète, Pascal Houangni Ambouroue réaffirme sa priorité : inscrire la salubrité urbaine et l’amélioration du cadre de vie des Port-Gentillais au centre névralgique de son action.