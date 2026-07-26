Gabon : Denis Sassou Nguesso achève sa visite à Libreville par une tournée des grands chantiers

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Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a quitté Libreville ce dimanche 26 juillet 2026, au terme d’une visite marquée par la découverte de plusieurs projets structurants de la Ve République gabonaise. Accompagné du président Brice Clotaire Oligui Nguema et de la Première Dame, Zita Oligui Nguema, le chef de l’État congolais s’est notamment rendu à la Cité Émeraude et à la Baie des Rois, deux réalisations emblématiques du programme de transformation urbaine engagé au Gabon.

Après plusieurs séquences consacrées au renforcement des relations bilatérales entre Libreville et Brazzaville, Denis Sassou Nguesso a conclu son séjour au Gabon par une visite de terrain des principaux chantiers portés dans le cadre de la Ve République.

Le président congolais a ainsi pu découvrir la Cité Émeraude ainsi que la Baie des Rois, deux projets considérés par les autorités gabonaises comme des symboles de la modernisation urbaine et du développement économique du pays.

Une visite placée sous le signe de la coopération

Tout au long de cette tournée, Denis Sassou Nguesso était accompagné de son homologue gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, ainsi que de la Première Dame, Zita Oligui Nguema.Cette visite des infrastructures intervient dans le prolongement des échanges entre les deux chefs d’État, qui entendent consolider les liens historiques d’amitié et de coopération entre le Gabon et la République du Congo.

À travers cette séquence, Libreville a également souhaité mettre en lumière les investissements engagés dans le cadre de la transformation du pays, en présentant à son hôte plusieurs réalisations jugées structurantes pour le développement économique et urbain.

Le renforcement des relations entre Libreville et Brazzaville

Le départ de Denis Sassou Nguesso marque la fin d’une visite officielle qui s’inscrit dans une dynamique de rapprochement entre les deux États voisins, liés par une coopération historique dans les domaines politique, économique et sécuritaire.

Au-delà du caractère protocolaire, cette visite aura offert au président congolais l’occasion de constater l’évolution de plusieurs projets majeurs engagés au Gabon, illustrant la volonté des autorités gabonaises de poursuivre les efforts de modernisation du pays tout en consolidant les relations avec leurs partenaires de la sous-région.