Vie chère : deux fruits de tomates désormais à 200 FCFA

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La vie chère continue de montrer toutes ses couleurs aux populations gabonaise. Dans les marchés, les fruits de tomates fraîches sont désormais au nombre de deux pour une valeur de 200 FCFA. Une augmentation qui passe mal chez les consommateurs contraints de débourser plus pour une assiette qui se fait de plus en plus vide.

Jusqu’à il y a quelques semaines, la somme de 200 FCFA permettait d’acheter trois fruits de tomates dans tous les marchés, grands ou de proximité. Un coup dur pour les usagers qui sont déjà étranglé par la cherté croissante de la vie depuis plusieurs années. « On ne sait plus quoi manger, ni même comment manger dans ce pays si la tomate en fruits coûte déjà cher !» s’est exclamé Chimène, riveraine. Une inquiétude qui gagne du terrain à mesure que le temps passe et que les prix continuent de flamber!

Au consommateur de se débrouiller pour vivre

Pour les commerçants, ce retrait d’un fruit se justifie par une hausse des prix des cargaisons. « Lorsqu’on va au marché acheter en gros les tomates, ça coûte dorénavant plus cher. Alors on est obligé de faire ainsi si on veut quand-même gagner », justifie Claire, commerçante au PK12. Toute chose qui interroge, les populations sont-elles livrées à elles-mêmes dans ce schéma où les vendeurs et l’Etat semblent gagner plus qu’eux ? Pourtant malgré les nombreuses mercuriales de prix et interventions gouvernementales, rien ne change dans le panier de la ménagère.

Les consommateurs sont ainsi confrontés à une assiette de plus en plus vide, devant la hausse des prix imposés par les commerçants. Aujourd’hui, ce sont les tomates en fruit, denrée très consommée, qui sont ciblées, mais demain, quel sera ce produit qui va subir le même sort ? La réponse à cette situation pourrait permettre aux usagers de souffler dans leurs achats au quotidien. Aux autorités compétentes d’agir en conséquence une fois de plus afin de véritablement changer le quotidien alimentaire des millions de citoyens.