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Gabon : Oligui Nguema et British Petroleum passent en revue les avancées de l’exploration offshore

Photo de Casimir Mapiya Casimir Mapiya Envoyer un courriel 26 juillet 2026 à 13h02min
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Le président Brice Clotaire Oligui Nguema entouré des responsables de British Petroleum © D.R.
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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu une délégation du groupe British Petroleum (BP), conduite par son vice-président Ariel Florès, afin d’évaluer l’état d’avancement des travaux d’exploration pétrolière en eaux profondes. Dans sa livraison du samedi 25 juillet 2026, L’Union indique que cette rencontre s’inscrit dans la stratégie des autorités visant à accélérer la valorisation des ressources en hydrocarbures et à attirer de nouveaux investissements dans le secteur extractif.

Le développement du potentiel pétrolier et gazier du Gabon demeure l’un des axes prioritaires de la politique économique des autorités. C’est dans cette perspective que le chef de l’État a échangé avec les responsables de British Petroleum, partenaire engagé dans les activités d’exploration en offshore profond.

Comme le souligne L’Union, cette audience « s’inscrit pleinement dans la vision du chef de l’État, qui est résolument tournée vers la valorisation des ressources nationales ». Elle a notamment permis de faire le point sur la mise en œuvre du protocole d’accord (Memorandum of Understanding – MOU) signé entre les deux parties le 29 octobre 2025.

Des études pour identifier les zones à fort potentiel

Au cours de la rencontre, les représentants de British Petroleum ont présenté les résultats des études géologiques réalisées à partir des données sismiques transmises par les autorités gabonaises. Selon le quotidien, ces travaux portent sur les zones de deep offshore et ont permis de développer « des modèles géologiques avancés destinés à cartographier et hiérarchiser les zones à fort potentiel en hydrocarbures, tant pétroliers que gaziers ».

Ces analyses constituent une étape déterminante avant d’éventuelles campagnes de forage, en permettant d’identifier les secteurs les plus prometteurs pour une future exploitation.

Vers une accélération du projet

Toujours selon L’Union, la délégation de British Petroleum a également présenté « la feuille de route actualisée ainsi que les prochaines étapes prévues pour la poursuite du projet », notamment les modalités de coordination technique avec les administrations gabonaises compétentes. L’objectif affiché est de conduire le projet dans le respect des orientations fixées par les autorités, qui souhaitent une mise en exploitation des ressources « dans les meilleurs délais », tout en veillant à une gestion maîtrisée du potentiel du sous-sol gabonais.

À travers cette rencontre, le président Brice Clotaire Oligui Nguema confirme sa volonté de renforcer l’attractivité du secteur des hydrocarbures auprès des investisseurs internationaux. Pour le Gabon, l’enjeu est double : accroître les investissements dans l’exploration pétrolière et gazière, tout en transformant davantage les richesses naturelles en leviers de croissance, d’emplois et de création de valeur pour l’économie nationale.

Photo de Casimir Mapiya Casimir Mapiya Envoyer un courriel 26 juillet 2026 à 13h02min
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Casimir Mapiya

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