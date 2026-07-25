Réforme de la Fonction publique : les syndicats disent niet à la suppression des avancements automatiques

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La modernisation de l’administration gabonaise vire à l’épreuve de force. Porté par la ministre de la Fonction publique, Laurence Ndong, le projet de réforme du Statut général des fonctionnaires suscite une vive controverse au sein des ministères. Selon une information rapportée par le média Gabonactu, la volonté de l’exécutif de mettre fin aux avancements automatiques pour privilégier le mérite individuel a mis le feu aux poudres du côté des partenaires sociaux.

Pour le gouvernement, la refonte du système actuel, jugé trop rigide et centré sur l’ancienneté, est une étape indispensable pour accroître l’efficacité du service public. La ministre Laurence Ndong défend un texte axé sur la culture du résultat : valorisation du concours d’entrée, lutte renforcée contre l’absentéisme et promotions indexées sur l’évaluation des performances.

Cependant, cette disparition programmée des avancements automatiques inquiète fortement les fonctionnaires. Les organisations syndicales redoutent l’introduction de critères d’évaluation flous ou arbitraires, susceptibles de générer de profondes injustices. Pour étayer leurs craintes, elles rappellent l’épisode douloureux de la Prime d’incitation à la performance (PIP) en 2015, dont la gestion contestée avait laissé des séquelles et un fort sentiment d’iniquité chez les agents.

Une méthode décriée et la menace d’une crise sociale

Au-delà des arbitrages techniques, c’est l’absence de dialogue préalable qui cristallise la colère. Réagissant dans une vidéo largement relayée, Pierre Mintsa, président de la Confédération syndicale MSTGV, a vivement interpellé le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Il exige le blocage de la réforme, rappelant fermement qu’un texte régissant la carrière des agents ne peut être révisé sans une concertation approfondie avec leurs représentants. « On ne peut en aucun cas modifier un texte qui tourne autour de la gestion de la carrière d’un agent sans les partenaires sociaux », martèle le leader syndical.

Face à ce qu’ils considèrent comme un passage en force, les syndicats brandissent désormais la menace d’un mouvement social de grande ampleur. Alors que le gouvernement fait de cette réforme la vitrine de sa politique de modernisation, l’intransigeance des deux parties pourrait très rapidement paralyser l’appareil d’État.