Port-Gentil : la mairie réorganise les horaires de collecte des ordures ménagères

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Face à la persistance de l’insalubrité et des actes d’incivisme observés dans la capitale économique, la mairie de Port-Gentil a décidé de revoir l’organisation de la collecte des ordures ménagères. Cette mesure est encadrée par l’arrêté n°0035/POM/DB/CPOG/CAB.M/SG/2026 du 17 juin 2026, signé par le maire Pascal Houangni Ambouroue.Cette décision s’inscrit dans une dynamique plus large de lutte contre l’insalubrité, devenue l’un des principaux défis environnementaux de la commune.

Selon les nouvelles dispositions, les dépôts d’ordures ménagères dans les bacs et points d’apport volontaire (PAV) aménagés à cet effet ne pourront désormais être effectués que du lundi au vendredi, entre 17 heures et 20 heures. Quant à la collecte des déchets solides et des objets encombrants, elle se déroulera tous les week-ends à partir de 15 h 30. En fixant ces créneaux, la municipalité souhaite rendre les opérations de ramassage plus fluides, éviter les dépôts anarchiques en dehors des horaires prévus et préserver la propreté des espaces publics.

Des sanctions pour les contrevenants

La mairie entend faire respecter strictement ces nouvelles règles. L’arrêté municipal prévoit en effet que toute personne qui ne se conformera pas aux horaires de dépôt des déchets s’expose à une amende comprise entre 10 000 et 24 000 FCFA. La Direction des services techniques municipaux et la Police municipale sont chargées de veiller à l’application de ces dispositions et de sanctionner les éventuels contrevenants. Cette mesure traduit la volonté des autorités de mettre fin aux comportements qui favorisent l’accumulation des déchets dans les rues et les quartiers.

Au-delà du caractère répressif de cette décision, la municipalité rappelle que la propreté de la ville demeure une responsabilité collective. En effet, le respect des horaires de dépôt des ordures constitue un geste citoyen qui contribue à protéger la santé publique, à limiter les nuisances et à offrir un environnement plus sain à l’ensemble des habitants. En associant sensibilisation, réorganisation du service et sanctions, la mairie de Port-Gentil espère instaurer de nouvelles habitudes afin d’améliorer durablement la gestion des déchets ménagers dans la commune.