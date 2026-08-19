A La UneDerniers articlesFAITS DIVERS

Franceville : l’artiste Senguèzo victime d’un accident de la route !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 19 août 2026 à 17h38min
1 800 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Une vue de l'accident à Franceville © D.R.
Ecouter l'article

L’artiste Centrafricain Senguèzo a été victime d’un accident de la circulation dimanche à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué. Selon les informations de Journal de Bangui, l’intéressé rentrait de Kinshasa, en République démocratique du Congo, où il s’était rendu pour le tournage du clip de son titre « Kotikoti ».

Selon les informations relayées par le média en ligne JournaldeBangui.com, l’accident serait dû à une défaillance mécanique du véhicule dans lequel se trouvait l’artiste. Le véhicule aurait fini sa course contre une clôture, provoquant des dégâts matériels importants. Rapidement pris en charge, Senguèzo a été conduit dans un établissement hospitalier de la ville. 

Senguèzo pas entre la vie et la mort !

D’après les premiers éléments communiqués, l’artiste souffre de chocs consécutifs à l’accident. Son état de santé n’a toutefois pas été précisé plus en détail à ce stade. La nouvelle de cet accident a suscité de nombreuses réactions parmi les fans et proches de l’artiste, qui multiplient les messages de soutien depuis l’annonce de l’incident. 

Aucune information officielle n’a pour l’heure été communiquée par l’entourage de Senguèzo ou par les autorités locales concernant les circonstances exactes de l’accident ni sur la suite qui sera donnée au tournage du clip Kotikoti, actuellement en préparation. L’artiste multipliait les déplacements ces derniers mois entre le Gabon et la sous-région.

Et ce, dans le cadre de la promotion de ses projets musicaux. La communauté artistique confrontée aux risques liés aux longs trajets routiers pour les besoins de la promotion culturelle, suit avec attention l’évolution de la situation. Gabon Media Time reviendra vers ses lecteurs dès que de nouvelles informations seront disponibles sur l’état de santé de l’artiste.

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 19 août 2026 à 17h38min
1 800 Temps de lecture 1 minute
Photo de Lyonnel Mbeng Essone

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

Articles similaires

Gabon : Oligui Nguema veut en finir avec « la bureaucratie, l’inertie et les mauvaises habitudes »

19 août 2026 à 16h41min

Gabon : Que prépare «Le 16 c’est le 16» à la Baie des Rois ?

19 août 2026 à 16h11min

Netflix, Google, Amazon : Pourquoi vos factures numériques vont grimper au Gabon

19 août 2026 à 15h41min

La place des exécutés d’Hollando : un pèlerinage de mémoire et de recueillement à Libreville

19 août 2026 à 15h27min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page