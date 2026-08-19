Franceville : l’artiste Senguèzo victime d’un accident de la route !

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L’artiste Centrafricain Senguèzo a été victime d’un accident de la circulation dimanche à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué. Selon les informations de Journal de Bangui, l’intéressé rentrait de Kinshasa, en République démocratique du Congo, où il s’était rendu pour le tournage du clip de son titre « Kotikoti ».

Selon les informations relayées par le média en ligne JournaldeBangui.com, l’accident serait dû à une défaillance mécanique du véhicule dans lequel se trouvait l’artiste. Le véhicule aurait fini sa course contre une clôture, provoquant des dégâts matériels importants. Rapidement pris en charge, Senguèzo a été conduit dans un établissement hospitalier de la ville.

Senguèzo pas entre la vie et la mort !

D’après les premiers éléments communiqués, l’artiste souffre de chocs consécutifs à l’accident. Son état de santé n’a toutefois pas été précisé plus en détail à ce stade. La nouvelle de cet accident a suscité de nombreuses réactions parmi les fans et proches de l’artiste, qui multiplient les messages de soutien depuis l’annonce de l’incident.

Aucune information officielle n’a pour l’heure été communiquée par l’entourage de Senguèzo ou par les autorités locales concernant les circonstances exactes de l’accident ni sur la suite qui sera donnée au tournage du clip Kotikoti, actuellement en préparation. L’artiste multipliait les déplacements ces derniers mois entre le Gabon et la sous-région.

Et ce, dans le cadre de la promotion de ses projets musicaux. La communauté artistique confrontée aux risques liés aux longs trajets routiers pour les besoins de la promotion culturelle, suit avec attention l’évolution de la situation. Gabon Media Time reviendra vers ses lecteurs dès que de nouvelles informations seront disponibles sur l’état de santé de l’artiste.