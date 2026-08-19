Derniers articlesJUSTICE

Lutte contre le braconnage : Un bébé chimpanzé sauvé des mains des trafiquants à Libreville

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 19 août 2026 à 10h07min
1 787 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Une vue du bébé chimpanzé sauvé des mains des trafiquants © Facebook Conservation Justice
Ecouter l'article

Une intervention conjointe de l’Administration des Eaux et Forêts et de la Police Judiciaire, menée ce mercredi 12 août 2026 avec le soutien de l’ONG Conservation Justice, a permis de secourir une jeune femelle chimpanzé d’environ neuf mois. L’opération a conduit à l’interpellation de quatre trafiquants présumés au cours d’une transaction illégale.

Le principal suspect avait déjà vendu l’animal une première fois auparavant. Il a été appréhendé par les forces de l’ordre alors qu’il tentait de le céder à nouveau à un tiers contre une somme d’argent. Suite à sa saisie, la petite primatologue a été immédiatement prise en charge par une équipe vétérinaire pour recevoir les soins appropriés. Elle sera très prochainement transférée vers un sanctuaire spécialisé afin de poursuivre sa croissance en toute sécurité.

Sensibilisation et prévention des risques sanitaires

À la suite de cette saisie, les autorités et leurs partenaires rappellent que la détention d’espèces intégralement protégées, telles que les chimpanzés, les gorilles ou les pangolins, présente de graves dangers pour la santé publique. En grandissant, ces animaux sauvages développent des comportements imprévisibles et agressifs. De plus, ils constituent d’importants vecteurs de zoonoses, ces maladies transmissibles de l’animal à l’homme.

Un appel à la remise volontaire sans poursuites

Face à ce constat, les services compétents encouragent vivement toute personne en possession d’un animal sauvage protégé à le signaler spontanément. Les démarches volontaires de restitution permettent de garantir un transfert sécurisé vers des structures d’accueil adaptées, sans qu’aucune poursuite judiciaire ne soit engagée contre le détenteur.

À l’inverse, la loi gabonaise se montre inflexible envers le commerce d’espèces protégées : quiconque cherche à vendre, acheter ou tirer un profit financier de la faune sauvage s’expose à la rigueur des sanctions pénales prévues par le Code forestier.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 19 août 2026 à 10h07min
1 787 Temps de lecture 1 minute
Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

Articles similaires

Football : la Fegafoot et AB Sport prolongent leur partenariat de deux ans

19 août 2026 à 14h12min

Burkina Faso : La formation militaire désormais obligatoire pour les journalistes

19 août 2026 à 14h02min

Église évangélique du Gabon : le Collectif du Peuple chrétien dénonce une ingérence de l’Etat

19 août 2026 à 11h59min

Gabon : VAALCO mise sur le gaz d’Etame pour réduire ses coûts de production

19 août 2026 à 11h50min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page