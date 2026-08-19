Lutte contre le braconnage : Un bébé chimpanzé sauvé des mains des trafiquants à Libreville

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Une intervention conjointe de l’Administration des Eaux et Forêts et de la Police Judiciaire, menée ce mercredi 12 août 2026 avec le soutien de l’ONG Conservation Justice, a permis de secourir une jeune femelle chimpanzé d’environ neuf mois. L’opération a conduit à l’interpellation de quatre trafiquants présumés au cours d’une transaction illégale.

Le principal suspect avait déjà vendu l’animal une première fois auparavant. Il a été appréhendé par les forces de l’ordre alors qu’il tentait de le céder à nouveau à un tiers contre une somme d’argent. Suite à sa saisie, la petite primatologue a été immédiatement prise en charge par une équipe vétérinaire pour recevoir les soins appropriés. Elle sera très prochainement transférée vers un sanctuaire spécialisé afin de poursuivre sa croissance en toute sécurité.

Sensibilisation et prévention des risques sanitaires

À la suite de cette saisie, les autorités et leurs partenaires rappellent que la détention d’espèces intégralement protégées, telles que les chimpanzés, les gorilles ou les pangolins, présente de graves dangers pour la santé publique. En grandissant, ces animaux sauvages développent des comportements imprévisibles et agressifs. De plus, ils constituent d’importants vecteurs de zoonoses, ces maladies transmissibles de l’animal à l’homme.

Un appel à la remise volontaire sans poursuites

Face à ce constat, les services compétents encouragent vivement toute personne en possession d’un animal sauvage protégé à le signaler spontanément. Les démarches volontaires de restitution permettent de garantir un transfert sécurisé vers des structures d’accueil adaptées, sans qu’aucune poursuite judiciaire ne soit engagée contre le détenteur.

À l’inverse, la loi gabonaise se montre inflexible envers le commerce d’espèces protégées : quiconque cherche à vendre, acheter ou tirer un profit financier de la faune sauvage s’expose à la rigueur des sanctions pénales prévues par le Code forestier.