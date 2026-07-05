Football : l’AS Mangasport conserve son trône et s’offre un 11ème titre

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Le suspense a enfin livré son verdict sur la pelouse de Port-Gentil. Au terme d’une ultime journée de championnat national de première division respirant la haute tension, l’AS Mangasport est montée sur le toit du football gabonais, samedi écoulé. En s’imposant sur la plus petite des marges (1-0) face au Stade Mandji, les miniers s’adjugent le titre suprême de la saison 2026, selon les informations rapportées par l’Agence gabonaise de presse (AGP).

Cette victoire décisive permet au club de Moanda de broder une onzième étoile sur son maillot, tout en signant un somptueux doublé après son sacre de la saison dernière. Une régularité au sommet qui confirme la domination sans partage de l’équipe ces dernières années.

Kaled Okoua Nkani délivre les siens

Pourtant, rien ne fut simple dans la capitale économique face à un rival direct bien décidé à bousculer la hiérarchie. Dans un duel tactique particulièrement fermé, où les espaces se faisaient rares et les contacts rudes, la lumière est venue juste avant la pause. Alors que l’on jouait les arrêts de jeu de la première période, l’attaquant vedette Kaled Okoua Nkani a libéré son camp en trompant la vigilance du portier adverse ($45’+2$).

Ce but, l’unique de la rencontre, s’est avéré être un véritable coup de massue pour le Stade Mandji, incapable de refaire son retard au retour des vestiaires malgré une poussée héroïque en fin de match.

Thierry Mouyouma au sommet de son art

Ce triomphe valide la stratégie payante du technicien Thierry Mouyouma. Sous sa houlette, les miniers ont su faire preuve d’une solidité mentale à toute épreuve pour gérer les moments forts de cette finale avant l’heure. Avec ce succès crucial à l’extérieur, l’AS Mangasport termine ainsi l’exercice 2026 tout en haut du classement général, totalisant 58 points.

Le Stade Mandji, qui nourrissait de légitimes ambitions de titre devant son public, doit finalement se contenter de la place de dauphin. Malgré une différence de buts flatteuse, les Port-Gentillais échouent à la deuxième place avec 55 points au compteur. Ils laissent filer un trophée qui tend les bras à une équipe de Mangasport décidément insatiable et plus que jamais reine du football gabonais.