A La UneDerniers articlesPOLITIQUE

Indépendance An 66 : 20 000 personnels des forces de défense et de sécurité mobilisés pour le défilé

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 18 août 2026 à 12h16min
1 525 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Une vue du défilé militaire du 17 août 2026 © D.R.
Ecouter l'article

Le lundi 17 août, le Bord de mer de Libreville s’est transformé en une véritable vitrine de la puissance nationale à l’occasion de la célébration du 66ᵉ anniversaire de l’Indépendance du Gabon. Sous les yeux attentifs d’hote de marque et d’une foule en liesse, une imposante parade militaire et paramilitaire regroupant près de 20 000 personnels a marqué les esprits par son ampleur inédite.

Placée sous le symbole hautement évocateur des « Noces de jasmin », cette journée mémorable visait à incarner l’amour inébranlable des Gabonais pour leur patrie et leur attachement aux valeurs d’unité inscrites dans La Concorde.

Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de son épouse Zita Oligui Nguema, a présidé l’événement aux côtés d’invités de marque. Parmi eux figuraient plusieurs chefs d’État régionaux, notamment Félix Tshisekedi pour la République démocratique du Congo, ainsi que les présidents de la Gambie et de la Guinée-Bissau, venus témoigner leur fraternité au peuple gabonais.

La jeunesse du Prytanée ouvre la marche avec éclat

Faisant suite à l’inauguration solennelle du mémorial Georges Damas Aleka, le défilé s’est ouvert sur une prestation remarquable du Prytanée militaire. Un bloc de 75 jeunes élèves a captivé la tribune officielle et les spectateurs en exécutant une fresque chorégraphiée d’une précision millimétrée, formant successivement le nombre « 66 » et le sigle « GDA ».

« C’est incroyable de voir de si jeunes enfants exécuter des pas aussi synchronisés », s’est extasié Nicaise Ogwera, un citoyen émerveillé par la maîtrise affichée par ces futurs cadres de la nation.

Une parade d’envergure sur le boulevard maritime

Le défilé s’est ensuite poursuivi avec le passage successif des différentes composantes des Forces de défense, de sécurité et des administrations paramilitaires. Tour à tour, la Gendarmerie nationale (2 566 éléments), la Garde républicaine (2 500), les Forces armées gabonaises (2 736) et la Police nationale (2 700) ont arpenté le boulevard face à l’océan.

Les corps spécialisés ont complété cette impressionnante procession : le Génie militaire (1 037), la Santé militaire (630), l’Aviation légère (457), les Sapeurs-pompiers (342), la Sécurité pénitentiaire (2 516), sans oublier les douaniers (618) et les agents des Eaux et Forêts (920). Cette démonstration pédestre, motorisée et aérienne d’une ampleur exceptionnelle a scellé avec éclat l’esprit républicain de cette fête nationale.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 18 août 2026 à 12h16min
1 525 Temps de lecture 1 minute
Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

Articles similaires

Gabon : l’agriculture de rente baisse de 0,8 % au premier trimestre 2026

18 août 2026 à 12h36min

Gabon : Oligui Nguema veut faire du civisme une responsabilité quotidienne pour transformer Libreville

18 août 2026 à 12h31min

OIT : 6,1% des emplois de jeunes menacés par l’IA 

18 août 2026 à 12h04min

Mouila : six enfants périssent dans un incendie meurtrier à Didjanu

18 août 2026 à 8h19min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page