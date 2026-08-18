Indépendance An 66 : 20 000 personnels des forces de défense et de sécurité mobilisés pour le défilé

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Le lundi 17 août, le Bord de mer de Libreville s’est transformé en une véritable vitrine de la puissance nationale à l’occasion de la célébration du 66ᵉ anniversaire de l’Indépendance du Gabon. Sous les yeux attentifs d’hote de marque et d’une foule en liesse, une imposante parade militaire et paramilitaire regroupant près de 20 000 personnels a marqué les esprits par son ampleur inédite.

Placée sous le symbole hautement évocateur des « Noces de jasmin », cette journée mémorable visait à incarner l’amour inébranlable des Gabonais pour leur patrie et leur attachement aux valeurs d’unité inscrites dans La Concorde.

Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de son épouse Zita Oligui Nguema, a présidé l’événement aux côtés d’invités de marque. Parmi eux figuraient plusieurs chefs d’État régionaux, notamment Félix Tshisekedi pour la République démocratique du Congo, ainsi que les présidents de la Gambie et de la Guinée-Bissau, venus témoigner leur fraternité au peuple gabonais.

La jeunesse du Prytanée ouvre la marche avec éclat

Faisant suite à l’inauguration solennelle du mémorial Georges Damas Aleka, le défilé s’est ouvert sur une prestation remarquable du Prytanée militaire. Un bloc de 75 jeunes élèves a captivé la tribune officielle et les spectateurs en exécutant une fresque chorégraphiée d’une précision millimétrée, formant successivement le nombre « 66 » et le sigle « GDA ».

« C’est incroyable de voir de si jeunes enfants exécuter des pas aussi synchronisés », s’est extasié Nicaise Ogwera, un citoyen émerveillé par la maîtrise affichée par ces futurs cadres de la nation.

Une parade d’envergure sur le boulevard maritime

Le défilé s’est ensuite poursuivi avec le passage successif des différentes composantes des Forces de défense, de sécurité et des administrations paramilitaires. Tour à tour, la Gendarmerie nationale (2 566 éléments), la Garde républicaine (2 500), les Forces armées gabonaises (2 736) et la Police nationale (2 700) ont arpenté le boulevard face à l’océan.

Les corps spécialisés ont complété cette impressionnante procession : le Génie militaire (1 037), la Santé militaire (630), l’Aviation légère (457), les Sapeurs-pompiers (342), la Sécurité pénitentiaire (2 516), sans oublier les douaniers (618) et les agents des Eaux et Forêts (920). Cette démonstration pédestre, motorisée et aérienne d’une ampleur exceptionnelle a scellé avec éclat l’esprit républicain de cette fête nationale.