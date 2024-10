Port-Gentil : sanctions et amendes en cas de non-respect des horaires de dépôt des ordures ménagères

Ecouter l'article

Le Délégué spécial en charge de la gestion de la Commune de Port-Gentil, le Général de corps d’armée Pierre Rizogo Rousselot a, par le biais d’un communiqué daté du 17 septembre, informé les populations de la mise en place de nouvelles dispositions concernant la gestion et la collecte des déchets. Le non-respect des horaires de dépôt des ordures ménagères établi par la municipalité dans le cadre de cette initiative sera puni par des sanctions et amendes.

Conscient des enjeux environnementaux et sanitaires, le Général Rizogo Rousselot et son équipe se sont investis dans la sensibilisation des populations locales pour lutter contre l’incivisme. Lors des précédents mois plusieurs thématiques liées à la salubrité publique ont été abordées, notamment l’importance de maintenir son espace propre, de respecter les horaires de dépôt des ordures ménagères et de prévenir les engorgements des voies d’évacuation des eaux pluviales.

Des pénalités en cas d’incivisme

Poursuivant cet engagement, la municipalité de Port-Gentil a sorti un programme de dépôt des ordures. Cette nouvelle doctrine de collecte des ordures ménagères est effective depuis le 1er octobre dernier. A compter de ce jour, les ordures ménagères devront être déposées du lundi au vendredi entre 17h00 et 20h00. A cette mesure se joint une série de proscriptions. Il s’agit entre autres de déposer des ordures à même le sol ou en dehors des points d’apport volontaire, de déposer des ordures par des enfants âgés de moins de 16 ans et uriner sur la voie publique.

Afin d’éviter l’encombrement des rues et l’enlaidissement du paysage urbain, la mairie a également mis en place un système spécifique pour le ramassage des déchets solides et encombrants. Ainsi, la collecte des rebuts ferreux sera désormais opérée tous les weekends à partir de 15h30 sous la supervision de la société de nettoyage Gabon propre service (GPS).

Soucieux d’assurer le respect de ces nouvelles dispositions, le Général Pierre Rizogo Rousselot a prévu des sanctions. « Des sanctions et des amendes sont prévues pour tout contrevenant aux présentes dispositions », peut-on lire dans le document. Pour aider la municipalité dans cette lutte contre l’insalubrité et l’incivisme, les populations sont invitées à signaler tout manquement en composant le numéro vert mis à disposition.