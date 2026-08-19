Mercato : une offre pour Mario Lemina faite à Galatasaray !

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À peine venait-il de prolonger son contrat que Mario Lemina pourrait déjà quitter le Bosphore. Selon le journaliste turc Süleyman Rodop, proche du club stambouliote, une offre est parvenue à Galatasaray pour son milieu de terrain gabonais. Ce qui semblerait ouvrir la voie à ce qu’il qualifie de « séparation surprenante ».

L’information, dévoilée ce 17 août 2026, a de quoi surprendre. Le club turc venait tout juste d’acter la prolongation de son joueur de 32 ans. Le signe apparent d’un projet sportif construit autour de lui pour la saison à venir. Pourtant cette nouvelle constitue un rebondissement qui pourrait donc bousculer les plans du club stambouliote. Galatasaray pourrait devoir composer avec un départ inattendu à la veille de la reprise.

Mario Lemina sacrifié par sa direction ?

De retour à Galatasaray après un premier passage remarquable, celui qui justifie pas moins de 447 matches en carrière pour 23 buts et 14 passes décisives, s’est imposé comme un élément clé de l’entrejeu stambouliote. Et ce, grâce à son profil box-to-box, qui allie l’activité défensive et l’apport offensif. International gabonais reconnu, Mario Lemina reste une valeur sûre du milieu de terrain malgré son âge.

Pour l’heure, aucune indication n’a filtré sur l’identité du club à l’origine de cette offre. Ni le championnat, ni le montant proposé, ni les conditions contractuelles envisagées n’ont été révélés. Ce qui laisse planer un épais mystère sur ce dossier naissant. Reste à savoir si Galatasaray acceptera d’ouvrir la porte à un départ si peu de temps après avoir prolongé son joueur, ou si le club stambouliote choisira la constance.

De son côté, Mario Lemina n’a pas communiqué sur cette information À ce stade, il semblerait que le club turc camperait sur ses positions pour conserver l’une des pièces maîtresses de son dispositif. Les prochaines heures devraient permettre d’en savoir davantage sur l’identité du prétendant et sur les intentions réelles des différentes parties dans ce dossier suivi de très près par les observateurs du mercato turc. Nous y reviendrons !